Алексей Навальный в четвертый раз за месяц отправлен в ШИЗО

Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, снова отправили в штрафной изолятор на 15 суток - практически сразу после того, как он вышел оттуда. Об этом политик сообщил в социальных сетях. Администрация колонии отправляет Навального в ШИЗО уже в четвёртый раз, что дает ей право признать заключённого злостным нарушителем и перевести в особо строгие условия содержания.

Навальный также упомянул, что в ШИЗО его отправили непосредственно перед свиданием с женой и родителями, которые ждали этого четыре месяца.

Начиная с 15 августа Алексея Навального помещали в ШИЗО (маленькую бетонную одиночную камеру без удобств) трижды. В первый раз – за расстёгнутую верхнюю пуговицу тюремной робы, во второй – за то, что во время конвоирования оппозиционер не сложил руки за спиной, в третий – за то, что, по мнению сотрудников ФСИН, Навальный неправильно представился. Что стало причиной дисциплинарных мер на этот раз, политик не сообщил.

Алексей Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после попытки покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его сторонники считают все эти дела политическими.

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