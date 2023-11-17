Алексей Навальный стал лауреатом немецкой премии "Бэмби"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом старейшей в Германии журналистской премии "Бэмби". Навальному присудили награду в номинации "Мужество". На церемонии награждения в Мюнхене приз вручила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, получали её жена политика Юлия Навальная и их сын Захар.

Урсула фон дер Ляйен высоко оценила деятельность Навального в области расследований коррупции в России. "То, что ваш муж, что ваш отец делает для нас, да и для всего мира, трудно выразить словами, – сказала она Юлии и Захару Навальным. – Этот неукротимый человек заслуживает нашей солидарности. Мы должны нести его послание миру до тех пор, пока он, надеюсь, не сможет делать это снова сам".

Юлия Навальная ответила, что рада получить премию, но была бы ещё счастливее, если бы её муж мог сделать это лично. "Но он находится в тюрьме, – сказала Навальная, – как и многие другие, кто критикует агрессивную войну России против Украины, протестует или пишет комментарии в социальных сетях".

Премия "Бэмби" была учреждена в 1948 году. Она вручается за достижения в области телевизионной и медийной журналистики и кино. С 2020 по 2022 год она не присуждалась из-за пандемии коронавируса. Нынешняя церемония в Мюнхене стала первой после трёхлетнего перерыва.