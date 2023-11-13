Навальному снова не передают письма от жены

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный сообщил, что ему снова не передают письма от жены в колонию, где он отбывает срок.

По его словам, администрация колонии ежедневно уведомляет его, что очередное письмо Юлии Навальной "изъято цензурой, так как в нём содержатся признаки приготовления к преступлению".

"И я пишу ей: "Юля, хватит преступление готовить! Лучше борщ детям приготовь". А она не может остановиться. Всё придумывает и придумывает новые преступления. И всё пишет и пишет мне о них в письмах", – иронизирует Навальный.

Письма Навальному отказываются отдавать не в первый раз. Почти год назад о том же сообщала его жена. Тогда политика о присланных письмах даже не уведомляли.