Навальному снова не передают письма от жены

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный сообщил, что ему снова не передают письма от жены в колонию, где он отбывает срок.
По его словам, администрация колонии ежедневно уведомляет его, что очередное письмо Юлии Навальной "изъято цензурой, так как в нём содержатся признаки приготовления к преступлению".
"И я пишу ей: "Юля, хватит преступление готовить! Лучше борщ детям приготовь". А она не может остановиться. Всё придумывает и придумывает новые преступления. И всё пишет и пишет мне о них в письмах", – иронизирует Навальный.
Письма Навальному отказываются отдавать не в первый раз. Почти год назад о том же сообщала его жена. Тогда политика о присланных письмах даже не уведомляли.
- Навальный находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В сентябре 2023 года его как "неисправимого" на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) – "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", писал он.
- В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив политика к 19 годам колонии особого режима. В соответствии с приговором Навального должны перевести из нынешней колонии в другую.
- Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.
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