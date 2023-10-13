К адвокатам Навального пришли с обысками

У адвокатов, которые раньше защищали российского оппозиционного политика Алексея Навального, проводят обыски. Об этом сообщил руководитель юридического отдела команды Навального Вячеслав Гимади.

Соратник Навального Иван Жданов уточнил, что с обысками пришли к Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Обыски проходят по делу об участии в экстремистском сообществе, пишут Гимади и Жданов.

"У Алексея вот-вот будет перевод в колонию особого режима, неизвестно куда; и тут уголовные дела на адвокатов. Это страшный шаг к его полной изоляции", – добавил соратник Навального Леонид Волков.

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