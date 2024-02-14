Российский оппозиционный политик Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор администрацией колонии на Ямале. Это 27-й раз, когда он подвергается такому дисциплинарному наказанию. По выходе он проведёт в ШИЗО больше 300 дней.

В последний раз политика отправляли в ШИЗО 1 февраля, он вышел из него 11 февраля.

С декабря 2023 года Навальный отбывает срок в колонии особого режима "Полярный волк" на Ямале. За это время оппозиционера уже трижды помещали в ШИЗО. Что стало поводом в этот раз, не сообщается.

Условия в камере штрафного изолятора отличаются особой строгостью: заключённому не выдают постельное бельё, запрещают свидания, телефонные разговоры, получение посылок с воли, прогулки и покупку еды в магазине.