Навального в 17-й раз отправили в ШИЗО: он "неправильно представился"

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, в семнадцатый раз отравили в штрафной изолятор. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

По словам Кобзева, Навальный получил 13 суток за то, что он "неправильно представился". Ранее за это в ШИЗО политика уже отправляли. Другими поводами были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор. В общей сложности Навальный провёл в изоляторе уже более 180 дней.

Ранее прокуратура потребовала приговорить Навального ещё к 20 годам колонии по новому уголовному делу об экстремизме. Приговор должны огласить через две недели, 4 августа.