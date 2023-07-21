Навального в 17-й раз отправили в ШИЗО: он "неправильно представился"

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, в семнадцатый раз отравили в штрафной изолятор. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.
По словам Кобзева, Навальный получил 13 суток за то, что он "неправильно представился". Ранее за это в ШИЗО политика уже отправляли. Другими поводами были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор. В общей сложности Навальный провёл в изоляторе уже более 180 дней.
Ранее прокуратура потребовала приговорить Навального ещё к 20 годам колонии по новому уголовному делу об экстремизме. Приговор должны огласить через две недели, 4 августа.
- Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Это произошло сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после отравления в России боевым ядом "Новичок".
- В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование сам Навальный, российские правозащитники и международное сообщество считают политическим.
- Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Также он рассказывал, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть "кофе и две книжки".
- "Медиазона" создала виртуальный симулятор такого ШИЗО.
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