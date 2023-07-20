Под санкции ЕС попало руководство колонии, где содержится Навальный

Европейский Союз в четверг объявил о санкциях за нарушение прав человека в ряде стран, в том числе в России и Украине. В частности, в решении говорится о санкциях против тех, кто в России имеет отношение к "политически мотивированным" решениям против известных критиков Кремля - таких как Алексей Навальный и Владимир Кара-Мурза.

В целом, что касается России, ЕС вводит ограничения в отношении 12 физических и 5 юридических лиц. Помимо мер против тех, кто преследует критиков российских властей, в решении Брюсселя говорится о санкциях за неправомерное использование технологии распознавания лиц и "произвольные аресты". В "черный список" ЕС попали, в том числе, директор ФСИН Аркадий Гостев, Дмитрий Ножкин - руководитель владимирской исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный, трое заместителей Ножкина. Также меры введены в отношении Главного управления внутренних дел по Москве.

Издание "Медуза" обратило внимание на санкции против сотрудника ФСБ Александра Самофала, которого считают причастным к отравлению политика Владимира Кара-Мурзы.

Объявленные в четверг санкции ЕС связаны также с лицами, которых европейское руководство подозревает в нарушениях прав человека в Афганистане, Южном Судане и Центральноафриканской республике.