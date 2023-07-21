"Мы как страна Алексея не заслуживаем". Блогеры о речи Навального в суде

20 июня в колонии во Владимирской области прошло очередное закрытое выездное заседание Мосгорсуда по новому делу Алексея Навального о "создании экстремистского сообщества", которое на него завели, когда он уже сидел за решеткой.

Прокуратура требует отправить оппозиционера на 20 лет в колонию особого режима. Приговор огласят 4 августа.

Ешкин Крот

Пока Пригожин, устроивший мятеж и поход на Москву, спокойно со своими миллиардами и армией уголовников разгуливает на свободе, Навальному запросили 20 лет колонии особого режима по якобы «экстремистскому делу».

Пригожин, устроивший мятеж и поход на Москву, спокойно разгуливает на свободе

Политика обвиняют по 6 статьям УК: «о призывах к экстремизму», «создании НКО, посягающей на права граждан», «финансировании экстремизма», «создании экстремистского сообщества», «вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «реабилитации нацизма».

Да-да, это не Путин спонсировал миллиардами из бюджета незаконную и «не существующую» бандитскую группировку ЧВК «Вагнер», это не Путин каждый день посягал и посягает на права граждан, это не Путин реабилитирует нацизм, это не Путин развязал чудовищную войну и каждый день убивает мирных людей, это не Путин на государственном уровне накачивает несовершеннолетних милитаристским агрессивным угаром, а Навальный.

Путинское королевство кривых зеркал — какая-то ожившая трагикомическая антиутопия.

Навальный выступил в суде с последним словом, которое опубликовали соратники политика. Текст широко разошелся в соцсетях; мы приводим его целиком.

Последнее слово Алексея Навального в суде Каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде. Дело такого человека безнадежно. Ведь если уж дело дошло до суда, то силы за этим человеком нет. Потому что в стране, управляемой преступником, спорные вопросы решаются торгом, властью, подкупом, обманом, предательством и другими механизмами из реальной жизни, а не каким-то там законом. Что и было блестяще на днях продемонстрировано, когда те, кого объявили изменниками Родины и предателями, с утра убили на глазах у всей изумленной России несколько офицеров российской армии, а к обеду договорились о чем-то с кем-то и разошлись по домам, разделить между собой чемоданы с деньгами. Причем чемоданы не металлические, а самые настоящие. Их даже показали по российскому телевидению. Тем самым закону и справедливости в России в очередной раз указали на их место. И оно совсем не престижное. В суде их точно не найдешь. В общем-то, суд давно превратился просто в площадку, где гражданин только и может, что произнести речь без (и эта фраза повторяется в моем обвинении сотни раз) «согласования с органами государственной власти». Правда, для особо хитрых, злоупотребляющих возможностями судебных прений и последнего слова, придумали сначала закрытый суд, а потом и закрытый суд на территории тюрьмы. Тем не менее нужно использовать любую возможность высказаться, и, выступая сейчас перед аудиторией в восемнадцать человек, семь из которых надели на головы черные маски, закрывающие их лица, я хочу не просто объяснить, почему я продолжаю бороться с тем бессовестным злом, которое называет себя «государственная власть РФ», но и призвать вас делать это вместе со мной. Почему бы и нет? Может, вы и надели эти маски, потому что опасаетесь чего-то человеческого, того, что у вас есть и что может отразиться на вашем не прикрытом балаклавой лице? Например, тюремный надзиратель, который стоит сейчас за мной, по должности должен знать, какие мне предстоят суды. И вот я ему объясняю про еще одно уголовное дело и предстоящий процесс, про срок новый, который мне грозит. Каждый раз он кивает головой, закрывает глаза и говорит: «Не понимаю я вас и никогда не пойму». Должен же я попробовать ему объяснить. Вопрос, как поступать, — главный вопрос человечества. Ведь все вокруг так сложно и так непонятно. Люди сбились с ног в поисках формулы правильного поступка. В поисках того, на что можно опереться, принимая решение. Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук, профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал: «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект». Это очень мудрая мысль, как мне кажется. И опираться человек должен на обе этих ноги. Опираться только на совесть — интуитивно правильно. Но абстрактная мораль, не учитывающая человеческую натуру и реальный мир, выродится или в глупость, или в злодеяние, как было уже не раз. А вот опора на интеллект без совести — именно она сейчас в основе российского государства. Изначально эта идея казалась элитам логичной. Используя нефть, газ и другие ресурсы, мы построим бессовестное, но хитрое, современное, рациональное, безжалостное государство. Мы станем богаче, чем цари прежних лет. И нефти у нас так много, что и населению что-то достанется. Используя мир противоречий и уязвимость демократии, мы станем лидерами, и нас будут уважать. А если нет, то тогда бояться. Но происходит то же, что и везде. Интеллект, не ограниченный совестью, шепчет: отними, укради. Если ты сильнее, то твои интересы всегда важнее, чем права других. Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется. И от нас зависит, на что она будет опираться в будущем. Я поступаю, как мне кажется, последовательно. Без всякой драмы. Я люблю Россию. Мой интеллект говорит мне, что жить в свободной и процветающей стране лучше, чем в коррупционной и нищей. А когда я стою здесь и смотрю на этот суд, моя совесть говорит, что справедливости в таком суде не будет ни для меня, ни для кого-то другого. Страна, где нет справедливого суда, никогда не станет процветающей. Значит — теперь снова говорит интеллект — будет разумно и правильно с моей стороны бороться за независимый суд, честные выборы, быть против коррупции, так как тогда я достигну своей цели и смогу жить в моей свободной, процветающей России. Вам, может, сейчас кажется, что я сумасшедший, а вы все нормальные, — ведь нельзя плыть против течения. А мне кажется, это вы сошли с ума. У вас единственная, Богом данная жизнь, и на что вы решили ее потратить? На то, чтобы надеть себе на плечи мантии, а на голову эти черные маски и защищать тех, кто вас еще и грабит? Чтобы помочь тому, у кого десять дворцов, построить одиннадцатый? Для того, чтобы в мир пришел новый человек, двое людей должны заранее согласиться с тем, что пойдут на какие-то жертвы. Нового человека придется рожать в муках, а потом проводить с ним бессонные ночи, а потом заводить с ним собаку. Потом гулять с этой собакой. И точно так же для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Те, кто ее хочет. Кто ее ждет и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения. Понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея, и я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый. Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии «Единая Россия». Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека две ноги: совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести в итоге приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить Прекрасную Россию Будущего

Тамара Эйдельман

Потрясающая речь Навального на суде. Я горжусь, что меня пригласили принять участие в чтении этого текста, который наверняка в будущем будут изучать в школах.

Дмитрий Колезев

Нынешняя речь особенно пронзительная и точная

Почти все судебные речи Навального достойны того, чтобы войти в учебники по красноречию, по политической риторике, да и по истории. Но нынешняя речь особенно пронзительная и точная. И читается на одном дыхании. Думаю, как политик Навальный во многом состоялся, потому что очень хорошо умеет складывать слова в предложения и объяснять мир понятным и простым языком. Сила Навального в его языке. Не исключительно в нем, но — в значительной степени. И характерно, что Навальный строит эту речь, опираясь на слова не политиков или исторических деятелей, а на слова филолога и литературоведа — Юрия Лотмана.

Елизавета Нестерова

Очень мощное последнее слово Навального. Очень перекликается с моим мироощущением глобальным. У нас в семье, сколько я себя помню, тоже говорили про две ноги — совесть и интеллект. И про то, что одно без другого не работает.

Шизойд

Мы как страна Алексея не заслуживаем

Перечитал несколько раз за вечер «последнее слово» Навального, и должен сказать, мы как страна Алексея [абсолютно] не заслуживаем. Ладно страна, я лично не заслуживаю как избиратель.

Александр Эткинд

Навальный в своей речи на суде ссылается на Лотмана. не знаю о чем это говорит, а все же трогает. два героя своих эпох, такие разные… связь поколений… завершение традиции

Ольга Маховская

НАВАЛЬНЫЙ И ЛОТМАН. Навальный упоминает Лотмана, почему? Потому что рассматривает свою культуру как ресурс противостояния.

В то время как в мире ширятся антироссийские, против русской культуры настроения.

Боюсь у Навального эйфория от хорошего текста Лотмана, Беседы о русской культуре.

Воспитание в России построено на насилии, подчинении, послушании, самодурстве, суровых наказаниях и скромности

Филологи были отменными популяризаторами (Панченко, Лихачев, Ираклий Андронников), а литература в России 19 века заменяла философию. Только русская культура - это не культура текста, а культура агрессивного жеста, который филологи в силу оптики не могут заметить. Было бы преувеличением считать, что жизнь среднестатистического ребенка в России начинается с толкования Торы. Воспитание в России построено на насилии, подчинении, послушании, самодурстве, суровых наказаниях и скромности.

Проморгали филологи. Черпали, черпали, да не вычерпали. Солженицын и тот утонул, как подлодка.

А в честь Ираклия Андронникова, как известно, иронично был именован герой "Иронии судьбы. Продолжение". Стеб писателя Алексея Слаповского Алексей Слаповский над прекраснодушной эпохой, родившей циничных менеджеров с линейным мышлением и такими же хватательными рефлексами.

Особый режим - это условия, на которых содержатся опасные рецидивисты или те, кто приговорен к пожизненному заключению. Администрация колонии уже сейчас делает все, чтобы Навальному было тяжелее отбывать срок - команда оппозиционера сообщает, что положенных по закону свиданий с близкими у него не было уже больше года. На особом режиме его положение наверняка ухудшится еще больше, пишут журналисты.

Сергей Смирнов

Сегодня Алексею Навальному запросили 20 лет особого режима. Насколько я понимаю, это режим буквально для пожизненно осужденных (или близко). То есть максимально суровые условия отбытия наказания. И нет сомнений, что судья отправит Навального именно на особый режим.

В колонии особого режима будет хуже

Нельсон Мандела получил пожизненное. И большую часть из своего срока 27 лет он сидел в тюрьме примерно такого же максимального строгого режима на острове Роббен. Заключенные работали на очень вредных известняковых карьерах, там Мандела испортил зрение. Очень жарко, одиночная камера, один визит и одно письмо в полгода. Да и то письма задерживали и цензурировали так, что нельзя было прочитать. Режим апартеида, белые охранники тюрьмы и минимальные права для чернокожих политзаключенных.

ООН официально приняты правила Нельсона Манделы. На основе своего опыта он написал о минимальных требованиях, которые должны быть гарантированы заключенным. Совсем недавно Навальный в своем иске к условиям содержания в колонии ссылался на эти правила. Россия их не выполняет в отношении него уже сейчас. И в колонии особого режима будет хуже

Фарида Курбангалеева

Упырь Путин делает все, что сгноить Навального в тюрьме.

Умеренно патриотичные комментаторы винят в происходящем соратников Навального, не отговоривших его от возвращения.

Сергей Удальцов

Тот, кто убедил Навального вернуться в Россию в 2021 году, по сути отправил его на пожизненное заключение. Вопрос, кто это был - люди из близкого окружения, зарубежные «гаранты» или кремлевские «друзья»?

Анатолий Несмиян

Для чего потребовался приезд Навального в Россию?

Навального в свете всех происходящих событий не забывают. На новом процессе ему запросили еще 20 лет по обвинению в экстремизме. Но тут все понятно. Сидеть ему ровно до того дня, как нас постигнет тяжелая утрата. Никаких других вариантов у него нет.

Здесь только один вопрос, конечно. Что именно планировалось, для чего потребовался приезд Навального в Россию?

Некоторые комментаторы вспоминают, какую реакцию вызвали попытки посадить Навального 10 лет назад.

Андрей Мальгин

Наша рубрика "Листая старые страницы".

10 лет тому назад. 20 июля 2013 года.

Передвижение по Ярославскому вокзалу затруднено из-за собравшихся встречать оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Толпа скандирует имя Навального.

Оппозиционер поблагодарил собравшихся и всех, кто его поддерживал.

«Я ни на секунду не сомневался в том, что меня выпустят не через пять лет, а гораздо раньше. Но я не думал, что это произойдет через два дня. Я хотел бы извиниться, что не верил в вас так сильно», — обратился Навальный к собравшимся.

Навальный подтвердил свое участие в выборах мэра Москвы.

Возможно, на приговор еще можно как-то повлиять, считает Михаил Фишман:

О СУДЕ НАД НАВАЛЬНЫМ: ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Конечно, это не суд, а произвол, правовой абсурд

В нынешней России бывают показательные суды — чтобы другим неповадно было. А бывают тайные, засекреченные (и к тому же идут в тюрьме) — чтобы спрятать подсудимого, не дать ему слово. В них главное — юридические последствия приговора. Именно так судят сейчас Навального, и предмет суда — его политическая деятельность. Все, что делал Навальный — как публичный политик, — будет квалифицировано как экстремизм.

Конечно, это не суд, а произвол, правовой абсурд: участие в выборах, например, будет объявлено попыткой захвата власти. А нужен он, потому что Алексей Навальный — единственный демократический лидер в России, который научился обыгрывать Путина на его территории и его же краплеными картами. Принято считать, что суперспособность Навального — это его расследования. На самом деле, свои главные победы он одержал на выборах. На его счету их три:

1. Выборы в Думу в 2011 году, когда он призвал голосовать за любую партию, кроме “Единой России”, и “Единая Россия” выборы проиграла;

2. Выборы мэра Москвы в 2013-м, когда он едва не вышел во второй тур;

3. Выборы в Мосгордуму в 2019-м, которые закончились победой “Умного голосования”.

Навальному удавалось разрушить иллюзию всеобщей поддержки власти

Навальный научился структурировать и направлять гражданскую солидарность. Он превратил ее в политический инструмент — в рычаг для взлома той процедуры, которую Кремль называет выборами. Да, сам он не стал ни депутатом, ни мэром, но это неважно — это были моральные и политические победы. Всякий раз Навальному удавалось разрушить иллюзию широкой, всеобщей поддержки власти, без которой король-то голый. И всякий раз эти победы вели к кризису, который Путину приходилось гасить с помощью фальсификаций, омоновских дубинок и уголовных дел. А это жизнь как на вулкане, очень неуютно: что будет, если ОМОН вдруг откажется бить людей, а избирательные комиссии переписывать протоколы?

Именно по этой причине три года назад Путин распорядился отравить Навального новичком. По этой же причине его сейчас закатают еще на 20 лет — и, главное, нацепят на него экстремистский лейбл. Потому что Навальный опасен и сегодня: да, Путин развязал войну и перевернул доску, у него снова высокий рейтинг, но цену этой поддержке все увидели 24 июня, когда армия и обыватели молча расступались перед мятежниками, а чиновники искали билеты на самолеты. Король прикрыл себя войной, но он по-прежнему голый.

Король прикрыл себя войной, но он по-прежнему голый

Как показали выборы 2021 года, отлаженные Навальным механизмы солидарности работают и без него, даже когда он сидит в тюрьме. Поэтому надо отравить само его имя — Навальный. Надо сделать его настолько токсичным, чтобы вокруг его фигуры впредь не могли бы нарастать гражданская солидарность и политический активизм. В этом смысл засекреченного суда и приговора, который Навальному зачитают 4 августа. Получится или нет, зависеть в конечном итоге будет и от нас с вами.

Другие оппозиционеры убеждены, что суд в любом случае удовлетворит требования прокуратуры.

Дмитрий Гудков

20 лет колонии для Алексея Навального, и 10 – для «попутного» заложника Даниэля Холодного. 4 августа подмахнут приговор.

Даже не имеет смысла вникать, что там нового придумал Путин, какие формальные слова будет произносить «суд».

Закрытый суд в колонии.

Конец Путина – победа России.

И свобода для Навального и всех других политзаключенных.

Егор Сковорода

Алексею Навальному сегодня запросили еще 20 лет срока — кошмарно, но совершенно ожидаемо. Приговор 4 августа, и он, конечно, будет таким же сталинским.

А еще я думаю о разговоре Навального и Яшина, когда того из колонии вывели в суд по видеосвязи. Два друга и два осужденных политика увиделись впервые за пару лет:

— Отличная роба, Алексей!

— Скоро у тебя будет такая же, Илья!

Россия будет свободной, вот что я думаю еще.

Денис Билунов

В этом постыдном фарсе имеет смысл только одно - последнее слово

Думаю, что все понимают: не имеет никакого значения ни содержание этого обвинения, ни ход процесса, ни решение, которое "примет" судья.

В этом постыдном фарсе имеет смысл только одно - последнее слово, которое дают возможность произнести подсудимому. Пока еще дают.

Вместе с Навальным судят бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного - для него обвинение запросило 10 лет колонии общего режима.

Кирилл Гончаров

Конечно, безумие, именуемое правосудием.

С Холодным ситуация, насколько я понимаю, следующая. Он уехал из России в Литву, а затем вернулся, потому что местные власти не продлевали ему документы на жительство.

Ужасно.

Тех, кто пишет Алексею в колонию, благодарит его жена Юлия Навальная:

Мы все знаем, что в России сейчас нет ни справедливости, ни настоящего суда. Срок, который запрашивает прокурор, ничего не значит. Алексей находится в тюрьме не по закону, а по приказу Путина, потому что сегодня все в России держится на этом: на его приказах и страхе их ослушаться.

Вы и даете надежду, что все это не навсегда

Но когда-нибудь это обязательно изменится. И я говорю это не потому что так принято, а потому что точно знаю.

Вот уже второй день я сижу и читаю поздравления, которые вы прислали Алексею ко дню рождения. Здесь их несколько тысяч. Спасибо вам всем огромное за то, что пишете письма, открытки, выходите на пикеты. Благодаря вашей смелости и поддержке я знаю, что рано или поздно Россия будет мирной, свободной и счастливой.

Вы и даете надежду, что все это не навсегда

В день, когда политика судили, Евросоюз объявил, что включил в санкционный список его тюремщиков - слабое утешение, но

Кирилл Шулика

Евросоюз ввел санкции в отношении начальника исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, Дмитрия Ножкина, а также его заместителей Юрия Фомина, Данилы Синюхина и Анатолия Горшкова.

Также ограничения ввели против директора ФСИН Аркадия Гостева, сотрудника ФСБ Александра Самофала, которого считают причастным к отравлению Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом), Главного управления МВД по Москве, Департамента информационных технологий города Москвы и его главы Эдуарда Лысенко, а также заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.