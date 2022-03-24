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Алексею Венедиктову подбросили голову свиньи под дверь квартиры

Журналист Алексей Венедиктов

В Москве неизвестные подбросили отрубленную голову свиньи под дверь квартиры журналиста и бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

На дверь квартиры также приклеили стикер с изображением герба Украины и антисемитской надписью "Judensau", что переводится, как "еврейская свинья". "Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?" - написал Венедиктов в своём телеграм-канале.

Сайт и эфир радиостанции "Эхо Москвы" были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях удалены. Причиной стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при рассказе о боевых действиях любые другие источники, кроме официальных российских. Основной акционер "Эха Москвы" холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть. Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.

Некоторые журналисты радиостанции сейчас ведут стримы своих передач на ютуб-канале "Живой гвоздь".

  • После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе – Русская служба Радио Свобода, канал "Настоящее Время", "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Многие журналисты вынуждены были покинуть страну.

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