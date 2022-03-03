Принято решение ликвидировать радио и сайт "Эхо Москвы"

Совет директоров радиостанции "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт. Об этом сообщил главный редактор"Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Во вторник радио было отключено от эфира, а сайт заблокирован на основании решений Генпрокуратуры и Роскомнадзора в связи с освещением войны в Украине.

"Эхо Москвы" впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве. До войны с Украиной радиостанцию отключали от эфира только один раз, во время путча ГКЧП в 1991 году. На 2020 год 66% всех акций юрлица радиостанции принадлежало "Газпром-медиа холдингу".

Решение о ликвидации московской радиостанции не означает автоматическую остановку работы региональных радиостанций с тем же названием — они чаще всего принадлежат другим компаниям, а имя и часть эфиров "Эха Москвы" используют по соглашению с "Газпром-медиа".

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