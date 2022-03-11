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Редакция "Эха Москвы" начала выпускать программы на ютуб-канале

Редакция "Эха Москвы"

Редакция радиостанции "Эхо Москвы", которую ранее закрыли, а доступ к её сайту заблокировали, начала выпускать передачи на ютуб-канале "Живой гвоздь". На это обратило внимание издание "Медуза".

В четверг, 10 марта, на ютуб-канале "Живой гвоздь" вышли передачи "Пастуховские четверги" с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым, "Один" с Дмитрием Быковым, "Атака с флангов" с Лизой Лазерсон, Лизой Аникиной и Никитой Василенко. 11 марта должны выйти программы "#СлухайЭто" с Венедиктовым, "Сканер" с Сергеем Алексашенко и Ольгой Бычковой и "2022" с Григорием Юдиным и Виталием Дымарским.

Сайт и эфир радиостанции "Эхо Москвы" были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях были удалены. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.

После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.

  • После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе – Русская служба Радио Свобода, канал "Настоящее Время", "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.

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