"Эхо Москвы" удалит свои аккаунты в соцсетях и отключит сайт

"Эхо Москвы" удалит все корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт. В сообщении редакции говорится, что "Эхо" вынуждено сделать это в связи с ликвидацией радиостанции. YouTube-канал "Эха Москвы" уже недоступен.

1 марта Роскомнадзор заблокировал сайт "Эха Москвы" и отключил радиостанцию от эфира. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры: в ведомстве заявили, что редакция публикует ложные сведения о действиях российской армии в Украине. На следующий день совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт.

"Эхо Москвы" традиционно занимала высшие места в рейтингах разговорных радиостанций в города. Станция впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года в Москве. До войны с Украиной радиостанцию отключали от эфира только один раз, во время путча ГКЧП в 1991 году. На 2020 год 66% всех акций юрлица радиостанции принадлежало "Газпром-медиа холдингу".