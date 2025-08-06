Алиев, Пашинян и Трамп 8 августа проведут встречу в Белом доме

В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили The Washington Post и Middle East Eye со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным изданий, Трамп намерен выступить посредником в заключении мирного соглашения между двумя странами.
Источники Middle East Eye отмечают, что Алиев и Пашинян могут подписать меморандум с обязательством стремиться к мирному договору.
Правительство Армении подтвердило, что Пашинян посетит Вашингтон 7-8 августа для участия в трёхсторонней встрече с Трампом и Алиевым, которая необходима "для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе".
Встреча в Вашингтоне станет продолжением переговорного процесса, который длится уже несколько лет. В марте 2025 года Баку и Ереван сообщили, что согласовали проект мирного договора из 17 статей, включающих взаимное признание территориальной целостности, проведение делимитации и демаркации границ, а также отказ от размещения сил третьих стран вдоль границы и отзыв исков из международных судов.
В июле Алиев и Пашинян провели четырехчасовые переговоры в Абу-Даби — первый раунд двустороннего диалога без посредников. Тогда стороны заявили, что этот формат является наиболее эффективным для обсуждения всех вопросов нормализации, но соглашение достигнуто не было.
- В конце 1980-х годов между Баку и Ереваном обострился конфликт вокруг Карабаха, территории, которая, согласно международному законодательству, принадлежит Азербайджану. В начале 1990-х годов контроль над регионом перешёл к армянским формированиям.
- Осенью 2020 году Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил часть Карабаха. В сентябре 2023 году в ходе однодневной операции Баку вернул все территории региона под свой контроль.
- Армянское население Карабаха — больше 100 тысяч человек — покинуло свои дома из-за опасения преследования со стороны азербайджанских властей. Баку заявлял, что население может остаться в своих домах и принять азербайджанское гражданство. Ереван назвал отъезд жителей Карабаха этнической чисткой.