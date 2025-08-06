Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Алиев, Пашинян и Трамп 8 августа проведут встречу в Белом доме

Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби, 10 июля 2025 года
Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби, 10 июля 2025 года

В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили The Washington Post и Middle East Eye со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным изданий, Трамп намерен выступить посредником в заключении мирного соглашения между двумя странами.

Источники Middle East Eye отмечают, что Алиев и Пашинян могут подписать меморандум с обязательством стремиться к мирному договору.

Правительство Армении подтвердило, что Пашинян посетит Вашингтон 7-8 августа для участия в трёхсторонней встрече с Трампом и Алиевым, которая необходима "для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе".

Встреча в Вашингтоне станет продолжением переговорного процесса, который длится уже несколько лет. В марте 2025 года Баку и Ереван сообщили, что согласовали проект мирного договора из 17 статей, включающих взаимное признание территориальной целостности, проведение делимитации и демаркации границ, а также отказ от размещения сил третьих стран вдоль границы и отзыв исков из международных судов.

В июле Алиев и Пашинян провели четырехчасовые переговоры в Абу-Даби — первый раунд двустороннего диалога без посредников. Тогда стороны заявили, что этот формат является наиболее эффективным для обсуждения всех вопросов нормализации, но соглашение достигнуто не было.

  • В конце 1980-х годов между Баку и Ереваном обострился конфликт вокруг Карабаха, территории, которая, согласно международному законодательству, принадлежит Азербайджану. В начале 1990-х годов контроль над регионом перешёл к армянским формированиям.
  • Осенью 2020 году Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил часть Карабаха. В сентябре 2023 году в ходе однодневной операции Баку вернул все территории региона под свой контроль.
  • Армянское население Карабаха — больше 100 тысяч человек — покинуло свои дома из-за опасения преследования со стороны азербайджанских властей. Баку заявлял, что население может остаться в своих домах и принять азербайджанское гражданство. Ереван назвал отъезд жителей Карабаха этнической чисткой.

Материалы по теме

Захват Часова Яра
Embed
Захват Часова Яра

No media source currently available

0:00 0:12:50 0:00

Захват Часова Яра

Заявление Путина о переговорах


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG