Алиев получил более 92% голосов на выборах президента Азербайджана

После подсчёта почти всех бюллетеней на выборах президента Азербайджана побеждает нынешний глава республики Ильхам Алиев.

По информации ЦИК Азербайджана, после подсчёта 93,4% бюллетеней Алиев набирает чуть больше 92% голосов избирателей. Следом с результатом в 2,2% идёт независимый кандидат Захид Орудж, у остальных кандидатов – ещё меньше. Женщин среди них нет. Две основные оппозиционные партии отказались от участия в выборах из-за их недемократичности. Явка на выборы составляет почти 77%.

Окончательные результаты ЦИК представит завтра, 9 февраля. После этого комиссия передаст документы в Конституционный суд – по его решению кандидата объявят избранным и назначат церемонию инаугурации.

Выборы должны были пройти в следующем году, однако Алиев их перенёс на фоне всплеска своей популярности после того, как Азербайджан вернул под свой контроль территорию Карабаха (бывшую территорию Нагорно-Карабахской республики).

Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему Алиев снова окажется в центре внимания.

Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущее десятилетие. Сейчас президент избирается на семь лет, количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева это уже пятые выборы подряд. На предыдущих в 2018 году он получил 86% голосов.