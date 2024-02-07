В Азербайджане проходят досрочные выборы президента

Сегодня, 7 февраля, в Азербайджане досрочно выбирают президента. Оппозиция в них участвовать отказалась, победу прочат нынешнему президенту страны Ильхаму Алиеву.

Выборы должны были пройти в следующем году, однако Алиев их перенёс на фоне всплеска своей популярности после присоединения территории Нагорного Карабаха. Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему Алиев снова окажется в центре внимания.

Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущее десятилетие. Сейчас президент избирается на семь лет, количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева это уже пятые выборы подряд.

За двадцать лет правления Алиева в стране были приняты законы, ограничивающие политические дискуссии, – оппозиционеров и независимых журналистов неоднократно арестовывали, в том числе перед выборами.

Помимо Алиева, в бюллетене будут ещё шесть кандидатов, некоторые из них публично хвалили Алиева. Реальных конкурентов действующего президента среди них нет, отмечают аналитики. Две основные оппозиционные партии – "Мусават" и "Народный фронт Азербайджана" – отказались от участия в выборах. Лидер "Мусавата" Ариф Гаджилы причиной бойкота назвал недемократичность выборов.

"Многие журналисты и политические активисты сидят в тюрьме. В стране более двухсот политических заключённых. Существуют серьёзные проблемы с законодательством о выборах, а избирательные комиссии в основном находятся под влиянием властей", – сказал Гаджилы Associated Press.

Выборы пройдут и на территории Нагорного Карабаха, с которой после присоединения к Азербайджану бежали более ста тысяч армян, оставив регион практически безлюдным. Большинство бывших руководителей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики арестованы азербайджанскими властями.