Алла Пугачёва рассказала об обстоятельствах отъезда из России

Певица Алла Пугачёва в трехчасовом интервью Катерине Гордеевой рассказала об обстоятельствах своего отъезда из России после российского вторжения в Украину. Это первое большое интервью Пугачёвой после начала войны.

По её словам, в сентябре 2022 года её через друзей пригласили на встречу к заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко. Как рассказывает Пугачёва, Кириенко называл её "национальной гордостью" и спросил, собирается ли она покидать страну. "Я говорю: "Да нет, а чего нам уезжать?" Он говорит: "Да и правда. Я тут почитал", — а у него на столе все материалы про Макса [Галкина]. Он сказал: "Я тут посмотрел, это понятно — в эмоциях человек, он такой чувствительный, он же артист. Так что я не вижу никакого повода вам волноваться. Я говорю: "Подождите. Вы бы хоть предупредили, что свободы слова уже нет". — "Не волнуйтесь, все нормально"", — пересказала диалог с Кириенко Пугачева.

Через два дня после встречи с Кириенко, как говорит Пугачёва, Максим Галкин был объявлен в России "иностранным агентом", а их детей стали дразнить в школе "детьми шпионов". После этого Пугачёва решила уехать из России. "Мы собрали чемоданчики. Позвонили папе, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль. В этот момент была такая острая боль, что это так происходит", — сказала Пугачева, которая считает, что её фактически "выдворили" из страны.

Касаясь российской агрессии против Украины певица сказала: "Кому нравится это, война? Пожалуй, никому. Тем более, когда война с братьями." Она также назвала себя человеком, который всегда считал, что начинать новые войны - это ошибка.