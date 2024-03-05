Американиста Куриллу уволили из Европейского университета

Американист Иван Курилла сообщил, что его уволили из Европейского университета в Петербурге "за прогулы". Об этом пишет "Бумага" со ссылкой на закрытый пост Куриллы в фейсбуке и T-Invariant – со ссылкой на его слова.

По словам Куриллы, университет расторг с ним договор, потому что он не ходил на работу с 12 января, так как находился в творческом отпуске. Историк отметил, что отпуск был согласован ещё год назад, но ректор отказался подписать приказ о нём буквально накануне отпуска.

Курилла добавил, что готов был уйти по соглашению сторон, но соглашения они не достигли. Американист предположил, что его могли уволить из-за "перестраховки" или из-за недавней публикации T-Invariant.

Он не уточнил, какую публикацию имеет в виду, но недавно T-Invariant выпустил расследование, как ФСБ преследует учёных, которые два года назад подписали письмо против полномасштабного вторжения в Украину. Письмо подписал и Курилла.

В Европейском университете не комментировали ситуацию.