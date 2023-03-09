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Американская киноакадемия отказалась показывать обращение Зеленского на вручении "Оскара"

Американская киноакадемия отказалась показывать обращение президента Украины Влдимира Зеленского на вручении премии "Оскар". Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Variety. Издание отмечает, что это второй раз, когда организаторы премии отказывают Киеву.

Администрация Зеленского официально не сообщала о желании президента выступить на церемонии. Обращение украинского президента показывали Каннский, Венецианский и Берлинский кинофестивали и на вручении премии "Золотой глобус". Киноакадемия не стала комментировать тему для Variety.

В прошлом году, пишет журнал, против выступления Зеленского выступил продюсер церемонии вручения премии Уилл Пакер. Он, как рассказали источники издания, выразил опасения, что Голливуд уделяет внимание войне в Украине потому, что она касается белых, но игнорирует остальные конфликты по всему миру.

Вручение "Оскара" в 2023 году запланировано на 13 марта. Это будет 95 церемония, награда будет вручаться в 23 номинациях.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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