Американский раскол. Александр Генис – о Трампе и НАТО

В разгар безобразно жаркого лета Америка готовится к ещё более жаркой осени, когда предвыборная гонка начнется всерьёз первыми дебатами претендентов. Каждые выборы служат экзаменом для действующей администрации. Опыт показывает, что избирателям важнее всего экономика, она ближе к делу и телу, ибо с ней сталкивается каждый. Чтобы оценить уровень благосостояния страны, статистики используют грубый, но простой и очень наглядный "индекс невзгод" (misery index). Данные по инфляции складываются с процентом безработных. Понятно, что чем меньше результат, тем больше шансов у президента на переизбрание. Так, к оглушительной победе в борьбе за второй срок Рональд Рейган пришел с индексом 11.4, Джордж Буш-младший – 9, Барак Обама – 9.5. У Джо Байдена сейчас самый обнадеживающий результат: 7.7.

Но тут-то и вступают в силу факторы, независимые от кошелька. Три четверти американцев считают, что страна идёт в неверном направлении. Не они, а Америка. Своим положением дел избиратели довольны в четыре раз больше, чем общенациональной ситуацией. Чтобы разрешить этот парадокс, политологи обращаются к истории. Америка как нация, говорят они, в последние полвека прошла через две волны деморализации. Одну вызвала Вьетнамская война, другую "Уотергейт". Третья волна захлестывает США в последние годы, имя ей Дональд Трамп.

Не НАТО во главе с Америкой защищает Украину, а Украина защищает НАТО

Проблема даже не столько в самом этом политике, сколько в его сторонниках и противниках. Страна разделилась на два непримиримых лагеря. Трамписты считают своего президента жертвой либеральной вашингтонской элиты, которая вступила в заговор против простых американцев. И все судебные преследования, которые предстоят Трампу, лишь убеждают их в бесспорности своих убеждений. Противники Трампа оскорблены его сторонниками и видят в них угрозу демократии, о чём напоминает незажившая травма 6 января, день налета сторонников Трампа на Капитолий. Хуже всего, что это не обычная борьба между двумя партиями, которая предохраняет Вашингтон от скороспелых решений, а распря между двумя сторонами, неспособными услышать друг друга.

Я это постоянно испытываю на себе. Недавно, например, мне довелось выступать перед соотечественниками в нью-джерсийском клубе ученых. Аудиенцию составляли сплошь профессора со степенями. Тем больше я удивился, когда один из них объяснил мне, что у Трампа украли выборы. "Но ведь более 60 судов доказали их легитимность", – возразил я. И услышал в ответ, что "американские судьи не лучше сталинских". Если многие годы успешной жизни в Америке не убедили моего собеседника в обратном, то мне и подавно не справиться.

Раскол проходит по всей стране и через все проблемы, но самым важным полем раздора служит война в Украине. Консервативный колумнист The New York Times Берт Стивенс, только что вернувшийся из командировки в Киев, написал, что после Владимира Путина наибольшую опасность для Украины представляет Дональд Трамп. Его победа на грядущих выборах, считает Стивенс, – последняя надежда Путина. И эта, как показывают предварительные опросы, вполне реальная перспектива внушает ужас одним и торопит других, настаивающих на увеличении военной помощи и ускорении ее доставки. Тот же Стивенс, возражая противникам, утверждает, что те переворачивают ситуацию. Не НАТО во главе с Америкой защищает Украину, а Украина защищает НАТО. "Нам пока везет, – пишет колумнист, – американцы платят долларами, украинцы жизнями".

Ну а пока американская политика ещё не добралась до Киева, там идет упорная работа. Весь персонал американского посольства состоит из добровольцев. Отправив семьи домой, дипломаты, как все киевляне, живут под российскими обстрелами. Они контролируют поставки вооружений, готовят визиты американских политиков и помогают украинским властям документировать совершенные российской армией военные преступления. Их уже зафиксировано 95 тысяч, но это неделю назад.

Александр Генис – писатель и публицист, ведущий подкаста "Взгляд из Нью-Йорка"



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