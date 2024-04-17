Россия и Украина подготовили несколько черновиков мирного договора в 2022 году, который должен был прекратить войну, но не согласовали окончательный текст. В документе обсуждалось послевоенное устройство Европы, но не было точного плана прекращения боёв. Стороны также обсуждали возможные американские гарантии безопасности Украины без участия в переговорах Соединённых Штатов. Об этом говорится в материале журнала Foreign Affairs.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году российская и украинская делегация провели несколько встреч с обсуждением мирного соглашения между странами. Президент России Владимир Путин заявлял впоследствии, что договор был готов, но его подписание было сорвано Украиной. В материале говорится, что никаких финальных текстов согласовано не было.

Тем не менее, пишет Foreign Affairs, к апрелю 2022 года Украина подготовила черновик коммюнике о переговорах, в котором фиксировался её нейтральный и неядерный статус. Россия согласилась использовать его как основу для будущего договора.

Киев соглашался не предоставлять территорию для иностранных военных баз и отказаться от вступления в военные союзы. Согласно тексту, гарантировать безопасность Украины в будущем должны были, кроме России и США, Великобритания, Китай и Франция. Киев хотел включить в список Турцию, Москва — Беларусь.

В коммюнике также говорилось, что если Украина подвергнется нападению и попросит помощи, все государства-гаранты будут обязаны оказать помощь Киеву для восстановления её безопасности.

Речь шла о введении бесполётной зоны, поставках оружия или прямом вмешательстве с помощью собственных вооруженных сил государства-гаранта. Журнал отмечает, что обязательства были прописаны точнее, чем в договоре НАТО. Кроме того, государства-гаранты, включая Россию, должны были содействовать членству Украины в Европейском союзе.

В проекте документа было сказано также, что Россия и Украина будут стремиться мирно урегулировать вопрос Крыма. С тех пор как Россия аннексировала полуостров в 2014 году, Москва никогда не соглашалась обсуждать его статус, называя его неотъемлемым российским регионом — отмечает Foreign Affairs. Предлагая провести переговоры о его статусе, Кремль молчаливо признал, что это не так.

Москва сейчас заявляет, что от переговоров Украина отказалась под давлением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, он это отрицает. Foreign Affairs называет такую трактовку "карикатурной", но отмечает, что страны Запада относились к готовящемуся договору "с глубоким скептицизмом".

Бывший американский чиновник, занимавшийся в то время политикой в отношении Украины, рассказал журналу, что украинцы не консультировались с Вашингтоном до тех пор, пока коммюнике не было опубликовано, хотя договор, описанный в нем, создал бы новые юридические обязательства для Соединенных Штатов — включая обязательство вступить в войну с Россией, если она снова вторгнется в Украину. Уже одно это условие, как утверждается в материале, делало договор неприемлемым для Вашингтона.

Издание отмечает, что за два года войны Вашингтон и страны ЕС не показали, что готовы к рискованной дипломатии по украинскому вопросу или к реальным обязательствам встать на защиту страны в будущем.

Как пишет Foreign Affairs, в 2022 году интерес президента Украины Владимира Зеленского к переговорам снизился из-за отсутствия западного энтузиазма по отношению к этой теме. А после после отступления российской армии от Киева Украина поверила в возможность военной победы над Москвой. Кроме того, общественное мнение было возмущено массовым убийством российскими военными мирных жителей в Буче и Ирпене. Киев стал выдвигать более жёсткие требования к России, в том числе требуя вывода войск из Донбасса. Вскоре переговоры заглохли.

В сентябре 2022 года Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей Украины, что позволило запустить процесс их формальной аннексии. Зеленский в тот же день подписал указ, запрещающий Украине вести переговоры с Путиным.

После более двух лет кроворолитных боёв сорвавшиеся два года назад переговоры напоминают, что Путин и Зеленский были согласны на компромиссы, чтобы закончить войну, отмечает Foreign Affairs. Журнал предполагает, что в будущем переговоры о прекращении боевых действий и о послевоенных договорённостях должны вестись параллельно друг другу.