Reuters: Украина сорвала сделку по безопасности Чёрного моря

Украина неожиданно вышла из сделки с Россией и Турцией по безопасному судоходству в Чёрном море, когда соглашение было почти достигнуто. Об этом со ссылкой на четырёх собеседников пишет Reuters.

По сведениям агентства, Россия и Украина два месяца вели переговоры при посредничестве Турции, договариваясь об обеспечении безопасной перевозки грузов в Чёрном море. Киев не хотел подписывать сделку официально, но согласился, чтобы президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о ней 30 марта – за день до турецких выборов, которые стали для Эрдогана проигрышными.

"В последнюю минуту Украина внезапно вышла из игры, и сделка была сорвана", – рассказал источник Reuters. Ещё три собеседника агентства это подтвердили. Причины отказа неизвестны. Россия, Украина и Турция отказались от комментариев.

Reuters получил копию соглашения. По условиям сделки Москва и Киев должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам в Чёрном море, обязавшись их не обстреливать, не захватывать и не обыскивать, если они пусты или заявили о невоенном грузе.

По Чёрному морю проходят ключевые маршруты и России, и Украины по доставке зерна, удобрений и нефти – хотя их объёмы значительно сократились после начала войны.

В июле 2023 года Россия вышла из так называемой зерновой сделки, которая неоднократно продлевалась в течение года, сославшись на невыполнение договорённостей со стороны западных стран. В феврале 2024 года Украина заявляла, что не сможет защитить черноморский судоходный коридор без новой военной помощи США.