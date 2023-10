Андалузские демоны. Артемий Троицкий – о группе из города Убеда

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

В 256-м выпуске радиопрограммы и подкаста "Музыка на Свободе" Артемий Троцкий предлагает послушать испанскую рок-группу Guadalupe Plata.



Я очень люблю Испанию и основательно её объездил, но про городок Убеда (ударение на первом слоге) узнал относительно недавно. Расположен населённый пункт в Андалузии, километрах в ста к северу от Гранады; население – 36 тысяч человек. Из достопримечательностей – большой собор Санта Марии, часовня, синагога, дворец главных местных исторических аристократов по фамилии Молина и – рок-н-рольная группа Guadalupe Plata.



На мировой карте рок-музыки Испания занимает на удивление скромное место, сильно уступая в известности не только Франции и Италии, но и небольшим, но шумным странам вроде Голландии, Швеции или Финляндии. То ли диктатура Франко – совсем как советская власть – тормозила развитие жанра, то ли богатые национальные традиции не давали распуститься англосаксонскому влиянию. Так или иначе, но до середины 80-х годов (опять же, как в СССР) местный рок был абсолютно неизвестен за пределами страны. Первыми "выездными" группами стали нововолновые Mecano и постпанковые Heroes de silencio. Не густо. (По-испански no gusto значит "не нравится").



И вот – эти мужчины из райцентра Убеда. Их всего двое (до 2019-го было трое): Педро де Диос (голос, электрогитара) и Карлос Химена (барабаны). Оба фактурные брюнеты. Собралось "Серебро Гваделупы" (откуда название – не знаю) в 2006 году. Стиль у группы своеобразный: в принципе – примитивный “гаражный” рок-н-ролл и блюз, но с экзотическими добавками. Во-первых, конечно, влияние фламенко (Андалузия!) и испанского языка. Во-вторых – какая-то чертовщина, сказочный и сюрреалистический элемент. Как если бы Луис Бунюэль был рокером. Нелишне вспомнить его "Андалузского пса"… Первый мини-альбом группы был записан в 2008 году, затем вышло ещё несколько, в том числе совместная работа с довольно известным техасским певцом и губным гармонистом Уолтером Дэниэльсом. Всё пластинки были без названия и идентифицировались по обложкам – очень ярким и живописным, в духе примитивного фольклорного (опять же) сюрреализма.



Поскольку стиль дуэта за годы существования не изменился, мы начнём знакомство с ним с пятого альбома, вышедшего в 2017 году, как всегда, безымянного, но отождествляемого поклонниками как "Старухина собачка" – по картинке одноглазой болонки (или чихуахуа?) на обложке. Песня про эту собаку на пластинке тоже есть, но я выбрал трек под названием "Страх".

Сочетание необычного стиля, латинского темперамента и компактного дуэтного формата сделало Guadalupe Plata очень востребованной гастрольной антрепризой: группа регулярно выступает и в Северной, и в Южной Америках, очень популярна в Британии. В 2018 году состоялся релиз очередного безымянного альбома, известного – опять благодаря обложке – как "Три демона". Пожалуй, это мой любимый. Для начала послушаем Corral, corral (“В загон, в загон!”)

Притом что GP, несомненно, "авторская" группа, кавер-версиями они тоже не брезгуют и подходят к интерпретации трешевой классики творчески. В частности, на "Демонах" имеется жутковатый вариант песни "Я слышу голоса" великого и неповторимого Скримин’ Джей Хоукинса, который я не могу оставить без вашего внимания.

В 2020 году увидел свет совместный альбом Guadalupe Plata и американского блюзового и кантри-певца Майка Эдисона. Мне эта работа не понравилась: американец взял в свои руки продакшн и репертуар, в результате чего всё звучит близко к блюз-роковому мейнстриму и без участия демонов иберийского розлива. Работа банальная, но смачная, и отдельные песни послушать стоит. Например, эту: "Вот где я есть". Забыл упомянуть, что у этого релиза наконец-то имеется название: "Дьявол не может тебе навредить".

Последний альбом замечательного дуэта из Убеды вышел недавно – я купил его в Сан-Себастьяне в мае, аккурат в неделю премьеры. Надо полагать, что изначальные принципы стали утомлять артистов: у девятого альбома вновь имеется название – La Ruina (“Разруха”) и оформлен он не в духе наивного сюра, а в виде настольной игры (!), которая как раз и называется “Разруха” или “Разорение”. Её описание и девиз: "Игра отчаяния и невезения". Остаётся послушать заглавную песню и, кому повезёт, сыграть в игру.

Плейлист 296-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Black Country, New Road (UK). Chaos space marine, LP ANTS FROM UP THERE (Ninja Tune)



2. Amiya (Poland). I’ll be gone, LP ROOTS (Amiyasart)



3. Dos Santos (USA/Cuba). Cordva, LP LOGOS (International Anthem)



4. Dos Santos (USA/Cuba). Alma Cosmica, LP CITY OF MIRRORS (International Anthem)



5. Shana Cleveland (USA). A ghost, LP MANZANITA (Hardly Art)



6. Guadalupe Plata (Spain). Miedo, LP GUADALUPE PLATA (Everlasting 2017)



7. Guadalupe Plata (Spain). Corral corral, LP GUADALUPE PLATA (Everlasting 2019)



8. Ibid. Oigo voces, LP Ibid



9. Mike Edison & Guadalupe Plata (UK/Spain). That’s where I’m at, LP THE DEVIL CAN’T DO YOU NO HARM (Everlasting)



10. Guadalupe Plata (Spain). Ruina, LP LA RUINA (Everlasting)



11. The Prisoners (UK). Gravediggers, LP IN FROM THE COLD (Ace)



12. El Khat (Yemen). La sama, LP ALBAT ALAWI OP.99 (Glitterbeat)



13. Yvette (USA). Best intentions, LP HOW THE GARDEN GROWS (Western Vinyl)



14. Khöömei Beat (Russia/Tuva). Chadyg Khaya, LP CHANGYS BAGLAASH (ARC)