В ритме альпийского вуду. Артемий Троицкий приглашает в Берн

В программе и подкасте Артемия Троицкого "Музыка на Свободе" – записи, которые выпускает швейцарский лейбл Voodoo Rhythm.



Швейцария – невероятно живописная страна. И очень ухоженная. Едешь по ней, смотришь в окно, и такое впечатление, что со всех сторон тебя окружают нарядные открытки и глянцевые плакаты. В большинстве крупных городов (Цюрих, Базель, Женева) это не так бросается в глаза, несмотря на озёра и реки, но столица Берн, окружённая горками и альпийскими лужками, – воплощённая средневековая милота! Город не только игрушечно красив, но и богат, и чист, и, надо полагать, безопасен. Словом, райское местечко, и ужасно хочется эту приторность чем-то грязным разбавить – как в популярном анекдоте про любовника, долго прятавшегося в шкафу с парфюмерией. В Берне это на протяжении уже тридцати лет удаётся сделать Биту Целлеру и его компании Voodoo Rhythm.



Объективно и без особого преувеличения можно констатировать, что "Вуду Ритм" – самая разнузданная и хулиганская фирма грамзаписи в Европе, а скорее всего, и в мире. Её девиз: Records to ruin any party – “Пластинки, что порушат любую вечеринку”. На практике это означает такой репертуар: примитивный рок-н-ролл и блюз, гаражная психоделика, истеричный панк и всяческий прочий музыкальный трэш. Да, "трэш", пожалуй, ключевое слово! У Целлера (р. 1967) имеется артистический псевдоним – Преподобный Бит-Мэн, – и под этим ником он и сам записывает музыку. Самый известный из нескольких его проектов – квартет с простейшим названием The Monsters. Существует с 1986 года, играет свирепый панк-рок и недавно выпустил восьмой альбом (разумеется, на Voodoo Rhythm) под названием "Ты классная, а я ублюдок". В отличие от многих социально и политически озабоченных панков, "Монстров" интересуют исключительно личные отношения. Герой песенки "Незнакомец для меня" – сам лирический герой.



Базируясь в небольшом городе и маленькой стране, Voodoo Rhythm простирают свои щупальца на разные континенты, включая Японию и США. The Christian Family – саркастичный американский дуэт (Сестра Анна – вокал, барабаны; Брат Дэниел – гитара, вокал). Стиль они изобрели уникальный и назвали его подходяще – Gospel Punk, то есть "Библейский панк"! Песни пародийно богохульские ("Вы обязаны любить" – типичный пример); "Грубые и примитивные звуки Христианской семьи" – их дебютный альбом.

Завершим знакомство с Вуду-панком третьим лонг-плеем франко-швейцарского трио Bad Mojos (можно перевести как "Дурные силы"), озаглавленным "Песни, под которые вам захочется подохнуть". Это уже типичный Ramones-образный (только совсем не весёлый; Швейцария, как-никак) панк-рок, стремительный, однообразный и лаконично-двухминутный – вроде этой песенки "Прочь с дороги".



Среди новейших релизов Voodoo Rhythm я отметил для себя два самых необычных. Во-первых, проживающая ныне в голландском Роттердаме чилийская девушка Шери Корлеоне. Предполагаю, что она выдвинулась из числа уличных музыкантов: выступает одна; поёт и играет одновременно на всех инструментах (гитара, барабан, электроника); репертуар процентов на 80 состоит из кавер-версий знаменитых рок-н-роллов, от Элвиса до Troggs и Cramps. При этом интерпретации хитов очень необычные – то смешные, то зловещие, – а немногочисленные песни собственного сочинения, в том числе The Hand, очень хороши и жанровому определению не поддаются. Называет себя Шери Bang Bang Band Girl, а название её первого альбома очень длинное, и лучше прочесть его в плейлисте.



Второй замечательный новичок – Nestter Donuts (настоящее имя Нестор Хосе Лилло Фернандес) из испанского полукурортного города Аликанте. То ли по правде, то ли по легенде он цыган, и, не исключено, тоже выходец из уличных перформеров. Песни, однако, все пишет сам, и они, что называется, "отжигают". Альбом Несттера Пончика называется Flamenco Trash – и это оно самое и есть! Замес из наглого рок-н-ролла, ритмов фламенко и вкрадчивой цыганщины – это, конечно, нечто… Можно сказать, заразительно, о чём и повествует песенка Infeccion. Voodoo Rhythm – предприятие, как я его понимаю, не столько коммерческое, сколько, что называется, "для души". Но, если держать курс на рыночный успех, то тут я сделал бы ставку на "трэш-фламенко".

Плейлист 294-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Brian Eno (UK). Who gives a thought, LP FOREVERANDEVERNOMORE (Opal/UMC)



2. Monika Lakatos & Romengo (Hungary). Szol a kakas, LP FOLK UTCA (Folk Europa)



3. The Rugged Nuggets (USA). Walking in the rain, LP ODDS & ENDS (Colemine)



4. O Conjunto de Orlando Pereira (Brazil). Carimbó para Yemanja, LP JAMBÚ E OS MITICOS DA AMAZONIA (Analog Africa)



5. Magalhaes E Sua Guitarra (Brazil). Xangô, LP Ibid



6. Terence Fixmer (France). Synthetic mind, LP SHIFTING SIGNALS (Mute)



7. The Monsters (Switzerland). Stranger to me, LP YOU’RE CLASS, I’M TRASH (Voodoo Rhythm)



8. The Christian Family (USA). You gotta love, LP THE RAW AND PRIMITIVE SOUND OF (Voodoo Rhythm)



9. Bad Mojos (Switzerland). Get outta the way, LP SONGS THAT MAKE YOU WANNA DIE (Voodoo Rhythm)



10. Bang Bang Band Girl (Chile/Holland). The hand, LP 12 SUPER DUPER EXTRAORDINARY GIRL TROUBLE R’N’R TRACKS (Voodoo Rhythm)



11. Nestter Donuts (Spain). Infeccion, LP FLAMENCO TRASH (Voodoo Rhythm)



12. Flashy Python (USA). The lady is a ghost, LP SKIN AND BONES (Self-released)



13. All Hands___Make Light (Canada). Lie down in roses dear, LP DARLING THE DAWN (Constellation)