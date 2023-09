Сшито по мерке в Брюсселе. Артемий Троицкий – о коллекциях МТМ

В 293-м выпуске радиопрограммы и подкаста "Музыка на Свободе" – музыканты, сотрудничающие с Made To Measure, сублейблом компании Марка Холландера Crammed Discs .

Crammed Discs – в буквальном переводе "Скученные диски" – один из самых известных и влиятельных независимых рекорд-лейблов в континентальной Европе. (Был, кстати, у нас уже бенефициаром тематического выпуска пару-тройку лет назад.) В восьмидесятые и девяностые годы, в пору наибольшего успеха незалежного музыкального производства, амбиции Crammed раздались настолько, что основатель компании Марк Холландер учредил два побочных подразделения – то, что на шоубиз-жаргоне называется "суб-лейбл". Cramworld – для этнической музыки; здесь с подачи брюссельцев особенно прославились румынские цыгане Taraf De Haidouks и Konono #1 из Конго. У второго сублейбла концепция была более затейливая; он получил название Made To Measure (MTM) – "Сшито по мерке" – и, по замыслу Холландера, призван был "воплощать в музыке теорию постмодернизма". На практике это означало экспериментальную музыку, созданную в прикладных целях. "Сделано по мерке" для: кино, театра, балета, видео-арта и так далее, вплоть до показа мод.

Уже первый выпуск МТМ (весна 1984-го) призван был продемонстрировать широту и многоформатность охвата. Представлены были: нововолновые израильтяне Minimal Compactс музыкой для модерн-балета Pieces for Nothing; звуковое оформление выставки модного дизайна "В поисках Б" бельгийского композитора Бенжамена Лью; саундтрек фильма "Пани на каникулах", записанный группой Марка Холландера Aksak Maboul; их же музыка к театральной постановке "Смерть собаки" по пьесе Мишеля Гёда о Маяковском и русских футуристах (оттуда – композиция "Смерть Велимира" – о Хлебникове, разумеется); музыка к фильму о битве под Верденом режиссёра Боба Виссера, написанная утончёнными американцами Tuxedomoon.



Прогрессивная музыкальная общественность встретила запуск Made To Measure аплодисментами: идея создания своего рода композиторской мастерской на стыке альтернативного рока, академического авангарда, электроники, этники и киномузыки оказалась привлекательной и плодотворной. Каждый год на МТМ издавалось по несколько релизов, некоторые из которых становились классикой новой музыки. Это, в частности, относится к МТМ #5 (1985) – альбому "Географии" (да, во множественном числе) замечательного французского композитора (умер в 2008 году) Эктора Зазу. Первая часть пластинки – собственно, "Географии" – это музыкальные путевые заметки, навеянные путешествиями по Италии и другим странам и мимолётными встречами по дороге. Отсюда я выбрал "Веру С." с солисткой Сильви Драй. Вторая часть, "13 африканских притч", тоже вокальная, сфокусирована на обожаемом Зазу Чёрном континенте, где он проводил много времени и записывался с местными музыкантами.



Похожая концепция и у МТМ #15 (1988) – совместной работы Бенжамена Лью (клавишные, аранжировка) и саксофониста Tuxedomoon Стивена Брауна под странным названием "Глагол, набор, любовь". Это импрессионистические звуковые скетчи, навеянные пейзажами, городскими сценками, разговорами. Как, скажем, эта – "Она продвинулась вперёд". Недавно альбом был переиздан к 40-летию Crammed Disques.



С конца 90-х годов у МТМ после тридцати семи выпусков начался период упадка и низкой продуктивности, и продолжался он все нулевые и десятые. У Crammed появились новые приоритеты и, соответственно, новые сублейблы: африканский Congotronics, посвящённый новой бразильской музыке Ziriguiboom, клубно-электронный SSR. Однако с 2021 года "Сшито по мерке" переживает ренессанс – причём преимущественно с новыми артистами. Это франко-чилийский дуэт Nova Materia, Ensemble 0 Сильвена Шаво, французская рок-группа Aquaserge. Последние записали для МТМ #46 очень необычный альбом The possibility of a New York for Aquaserge. Это звуковая дорожка театральной постановки "Утрачено в чехле для гитары", в которой играет сама группа и поёт её солистка Одри Жинесте. Сюжет основан на малоизвестном случае, когда в 1966 году у композитора Мортона Фельдмана украли этот самый гитарный кейс с нотами нового произведения. Я выбрал единственную "радио-френдли" песню "Большой чёрный сон"; альбом преимущественно инструментальный и содержит посвящения самому Фельдману, а также его коллегам-авангардистам Эдгару Варезу, Дьёрдю Лигети и Джачинто Скельси.



Последний на данный момент том МТМ – номер 47 (2022) – возвращает нас к самому первому выпуску. Это сборник экспериментальной музыки из разных стран и в разных стилях; куратор – Марк Холландер. Чтобы "закольцовка" была безупречной, альбом завершает трек участников МТМ#1 – Стивена Брауна (Tuxedomoon) и Бенжамена Лью. Но я выбрал сочинение Sumamone – "В свободном полёте" композиторов будущего – блестящей латиноамериканской троицы: Лукреция Далт (Колумбия) – Матиас Агуайо (Чили) – Камилль Мандоки (Мексика). "Сшито по мерке" в глобальном масштабе.

Плейлист 293-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Element of Crime (Germany). Wieder Sonntag, LP Morgens Um Vier (Vertigo)



2. Nico (USA/Germany). Saēta, LP The World’s Behind You: A Velvet Underground Companion (Mojo)



3. Lou Reed (USA). I’m Waiting for the Man, LP Ibid



4. White Lung (Canada). Date night, LP Premonition (Domino)



5. Aksak Maboul (Belgium). Mort de Velimir, LP Vol. 1: Minimal Compact/Benjamin Lew/Aksak Maboul/Tuxedomoon (Made To Measure)



6. Hector Zazou (France). Vera C., LP Vol. 5: Geographies (Made To Measure)



7. Benjamin Lew & Steven Brown (Belgium/USA. Elle avança, LP Vol. 15: Douzieme Journée: Le Verbe, La Parure, L’amour (Made To Measure)



8. Aquaserge (France). Un Grand Sommeil Noir, LP Vol. 46: The Possibility оf New York for Aquaserge (Made To Measure)



9. Lucretia Dalt/Camille Mandoki/Matias Aguayo (Colombia/Mexico/Chile). Sumamone, LP Vol. 47: Fictions (Made To Measure)



10. Night Beats (USA). New day, LP Outlaw R’n’B (Fuzz Club)



11. Yova (UK/Macedonia). Moondog, LP Nine Lives (Quartertone)



12. Trad.Attack! (Estonia). Pidu lõppeb, LP Bring It On (Trad. Attack!)



13. Zombies In Miami (Mexico). El Wild, LP Next Wave Acid Punx (Eskimo)