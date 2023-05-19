Андрея Пивоварова перевели на строгий режим в колонии

Оппозиционера Андрея Пивоварова, который отбывает наказание в колонии в Сегеже, несколько дней назад перевели в строгие условия отбытия наказания (СУС). Об этом говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале "Команда Пивоварова".

Теперь Пивоварову не разрешается перемещаться по территории колонии. "Мое жизненное пространство отгорожено от прохода сплошной решеткой от пола до потолка, а внутри разделено ещё одной решеткой, разделяющей дневную (жилую) и ночную (спальную) зоны", – говорится в письме.

По словам Пивоварова, он находится один и не пересекается с другими заключенными. "Удивительно, правда, что на всю колонию не нашлось больше ни одного человека в строгих условиях отбывания наказания", – пишет политик.