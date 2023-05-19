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Андрея Пивоварова перевели на строгий режим в колонии

Андрей Пивоваров в зале суда, 5 мая 2022 года

Оппозиционера Андрея Пивоварова, который отбывает наказание в колонии в Сегеже, несколько дней назад перевели в строгие условия отбытия наказания (СУС). Об этом говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале "Команда Пивоварова".

Теперь Пивоварову не разрешается перемещаться по территории колонии. "Мое жизненное пространство отгорожено от прохода сплошной решеткой от пола до потолка, а внутри разделено ещё одной решеткой, разделяющей дневную (жилую) и ночную (спальную) зоны", – говорится в письме.

По словам Пивоварова, он находится один и не пересекается с другими заключенными. "Удивительно, правда, что на всю колонию не нашлось больше ни одного человека в строгих условиях отбывания наказания", – пишет политик.

  • В июле прошлого года суд в Краснодаре приговорил бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным по уголовной статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Политик вину не признал. После проигрыша его апелляции в ноябре решение суда вступило в силу.

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