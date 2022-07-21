Анкара сообщила о подписании 22 июля соглашения о вывозе украинского зерна

Россия, Украина и ООН подпишут соглашение о вывозе украинского зерна завтра, 22 июля, в Стамбуле. Об этом заявила администрация президента Турции Реджепа Эрдогана. На церемонии также будут присутствовать Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передаёт турецкое агентство Anadolu.

Российская сторона вероятное подписание договорённостей комментировать не стала. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что вопрос о встрече в Стамбуле стоит адресовать военным.

Украина сообщение также не комментировала. Офис Гутерриша подтвердил, что генеральный секретарь ООН вылетел в Турцию, но в организации не до конца уверены, что подписание состоится.

Из-за войны России с Украиной в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.

13 июля Украина и Россия при участии ООН и Турции провели переговоры по восстановлению морского зернового экспорта. Они договорились о прекращении огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов.

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