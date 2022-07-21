ЕС опубликовал на официальном сайте новые санкции против России

Евросоюз опубликовал на официальном сайте список российских юридических и физических лиц, попавших под новые санкции ЕС.

В списке 57 россиян и структур из России.

Среди прочих под ограничения попали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков, байк-клуб "Ночные волки" и его лидер Александр Залдастанов ("Хирург"), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, уполномоченная по правам ребёнка при президенте Мария Львова-Белова и другие.

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