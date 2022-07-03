Украина сообщила о задержании в Турции российского сухогруза с зерном

В Турции задержан российский сухогруз с украденным украинским зерном. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт Reuters.

По словам дипломата, украинская сторона сотрудничает с таможенными органами Турции для выяснения ситуации. Судьба судна будет решаться в понедельник.

Reuters не приводит название сухогруза и название порта, куда он пришел.

Известно, что в Турции находится судно под российским флагом - "Жибек Жолы". Оно принадлежит казахстанской компании, которая утверждает, что в сделке по продаже участвовали эстонская и турецкая компании.

Из-за войны России с Украиной в портах Чёрного моря скопились миллионы тонн продовольствия, предназначенного для мирового рынка. В срыве поставок стороны обвиняют друг друга. ООН предупреждает, что если продукты не будут вывезены, то бедным странам Африки, Азии и Ближнего Востока грозит серьёзный голод.

30 июня из порта захваченного российскими войсками Бердянска на юге Украины вышло первое судно с зерном. Назначенные Россией местные власти сказали, то оно отправлено в "дружественные страны".

По данным украинских властей, с начала широкомасштабного вторжения Россия вывезла с оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна. Россия все обвинения в незаконном вывозе зерна отвергает.