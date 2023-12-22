Антивоенную активистку в Башкирии приговорили к пяти годам колонии

Суд в Уфе приговорил к пяти годам колонии антивоенную активистку Рамилю Саитову (Галим). Её признали виновной в "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Суд также запретил Саитовой на срок в четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов - то есть фактически писать что-либо в интернете от своего имени.

Как уточняют Idel.Реалии, причиной задержания и последующего ареста активистки в мае стало её видеообращение к мобилизованным Башкортостана на войну с Украиной. На видео Саитова призвала тех мобилизованных, кто "не согласен убивать людей", отправляться по домам. Следствие ФСБ полагает, что активистка тем самым "призвала военнослужащих к совершению дезертирства с оружием, вверенным по службе".

Судебный процесс по делу Саитовой стартовал в Кировском районном суде Уфы в конце августа 2023 года.

Саитова считает себя невиновной. Она уточнила, что ранее признала лишь факт размещения на своем YouTube-канале видеоролика с обращением к мобилизованным из Башкортостана.

Поясняя свою позицию, Саитова заявила, что обращалась к мобилизованным, которые, по её убеждению, "не являются военнослужащими" и поэтому "не подсудны военному суду, оставаясь гражданскими лицами". "Я ни на секунду не сожалела о своем видеообращении. Если бы я не выступила с ним, я потеряла бы себя как личность. Бывают случаи, что промолчать — значит соучаствовать", — сказала Саитова.