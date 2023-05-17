На активистку завели дело о призывах к подрыву государственности

На башкирскую активистку Рамилю Саитову завели уголовное дело по статье о публичных призывах в интернете к деятельности против безопасности государства.

Вчера, 16 мая, в её квартире провели обыск, после чего активистку задержали. По версии телеграм-канала Astra, поводом для возбуждения дела стало обращение 57-летней Саитовой к мобилизованным на войну с Украиной. В ролике на своём ютьюб-канале она среди прочего сказала: "Самая истинная доблесть сегодня состоит в том, чтобы сказать: я не согласен убивать".

По информации издания "Пруфы", Саитову задержали из-за видео, в котором она сообщила приезжему из Армении, что "не всем это нравится", и негативно высказалась в адрес местных властей.

Ранее Саитова уже выкладывала ксенофобские ролики, в которых советовала армянам уехать из Башкирии и спрашивала у армянских девушек, почему в Уфе так много армян. За это видео в 2020 году её арестовали на десять суток по статье о возбуждении ненависти.

В 2021 году Саитову приговорили к трём годам колонии по статье о призывах к экстремизму. Согласно приговору, в своих видео она предлагала снести кресты на Урале и изгнать христиан из Башкирии. Также Саитову внесли в российский список экстремистов. В 2022 году её освободили. После этого Саитовой запретили публиковаться в интернете в течение двух лет.