На Дмитрия Быкова составлен протокол о "нежелательной организации"

Протокол об участии в деятельности так называемой нежелательной организации составлен в отношении писателя Дмитрия Быкова. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на сайт Мосгорсуда. О какой именно "нежелательной организации" идёт речь, не уточняется.
По статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России, при первом нарушении грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение подпадает уже под уголовную статью и подразумевает наказание до четырёх лет лишения свободы.
- Литератор и публицист Дмитрий Быков резко критикует репрессивную политику Кремля и российскую агрессию в Украине. В 2021 году он уехал из России. Внесён Минюстом России в список так называемых иностранных агентов. Ранее московский суд дважды штрафовал его за отсутствие "иноагентской" маркировки в публикациях. Некоторые издательства и книжные магазины отказались продавать книги Быкова, невзирая на их популярность.
- Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. Работа структур, которые власти вносят в соответствующий реестр, в стране запрещена. За участие в деятельности нежелательной организации грозит штраф, а при повторном эпизоде – до четырёх лет лишения свободы. При этом формулировка, что именно может считаться участием, в законе расплывчата.