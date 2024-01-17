На Дмитрия Быкова составлен протокол о "нежелательной организации"

Протокол об участии в деятельности так называемой нежелательной организации составлен в отношении писателя Дмитрия Быкова. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на сайт Мосгорсуда. О какой именно "нежелательной организации" идёт речь, не уточняется.

По статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России, при первом нарушении грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение подпадает уже под уголовную статью и подразумевает наказание до четырёх лет лишения свободы.