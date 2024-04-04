ФСБ заявила о задержании ещё трёх человек по делу о теракте в "Крокусе"

ФСБ России заявила о задержании еще трёх человек по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" 22 марта.

По данным спецслужбы, задержания прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске. Двое подозреваемых, как утверждается, переводили деньги на покупку оружия и машины участникам нападения. Третий человек якобы занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Задержанные — выходцы из Центральной Азии. У одного из них российское гражданство.

По делу о теракте арестованы 10 человек, включая четверых исполнителей, большинство из них – граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители с высокой долей вероятности столкнулись с пытками при задержании и на допросах.

Российские власти считают, что к теракту в концертном заде может быть причастна Украина. Киев это категорически отвергает.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". США и другие страны запада считают эту версию наиболее вероятной.

Вместе с тем президент России Владимир Путин, выступая сегодня на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил, что заказчики теракта собирались "нанести ущерб единству" россиян.

"Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов", — отметил Путин. По его словам, Россия на международной арене демонстрирует "уникальный пример межконфессионального согласия".