Арестован журналист, освещавший возложение венка к Генпрокуратуре

Суд в Москве арестовал на 15 суток журналиста Илью Пивоварова, освещавшего акцию с возложением траурного венка к зданию Генпрокуратуры. Ему вменяется участие в несанкционированном митинге. Издание Sota сообщает, что при задержании журналиста избили. Решение суда было вынесено несмотря на наличие у Пивоварова удостоверения прессы и редакционного задания.

Акция у здания Генеральной прокуратуры России прошла в четверг. Две активистки возложили ко входу траурный венок с надписью "Здесь похоронен закон". Обе они были задержаны, одну из них для задержания сняли с поезда. В полиции на аткивисток составили протоколы по статье о нарушении митингового законодательства.