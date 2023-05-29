Арестованная Чанышева выступила с последним словом – ей грозит 12 лет

Российская оппозиционерка, бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, обвиняемая в деятельности экстремистского сообщества, выступила в суде с последним словом. Её речь опубликовала экс-депутат Юлия Галямина.

"Моё уголовное дело – политическое. Поэтому подсудимой я себя не чувствую. Политик – это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня – это всё равно, что учительнице признать вину в том, что она – учительница, а врачу, что она – врач", – сказала Чанышева.

Также она рассказала о репрессиях в Башкортостане при нынешнем губернаторе Радии Хабирове и в России в целом при президенте Владимире Путине. "Путин – это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин – это война! И это уже коснулось каждого!", – заявила Чанышева.

Оппозиционерка пообещала продолжить бороться с коррупцией и беззаконием в Башкортостане и обратилась к судье с просьбой поддержать её "как политика, как женщину" . "Дайте мне шанс стать мамой", – завершила свою речь Чанышева.