Арестованная Чанышева выступила с последним словом – ей грозит 12 лет

Российская оппозиционерка, бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, обвиняемая в деятельности экстремистского сообщества, выступила в суде с последним словом. Её речь опубликовала экс-депутат Юлия Галямина.
"Моё уголовное дело – политическое. Поэтому подсудимой я себя не чувствую. Политик – это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня – это всё равно, что учительнице признать вину в том, что она – учительница, а врачу, что она – врач", – сказала Чанышева.
Также она рассказала о репрессиях в Башкортостане при нынешнем губернаторе Радии Хабирове и в России в целом при президенте Владимире Путине. "Путин – это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин – это война! И это уже коснулось каждого!", – заявила Чанышева.
Оппозиционерка пообещала продолжить бороться с коррупцией и беззаконием в Башкортостане и обратилась к судье с просьбой поддержать её "как политика, как женщину" . "Дайте мне шанс стать мамой", – завершила свою речь Чанышева.
- Чанышеву арестовали в ноябре 2017 года по "объединённому уголовному делу" в отношении российского политика Алексея Навального и его ближайших соратников. Её обвиняют в деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения, призывах к экстремизму и создании организации, которая нарушает права граждан. Обвинение просит для Чанышевой 12 лет лишения свободы. Приговор должны огласить 14 июня.
- В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.
- В декабре 2021 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Лилию Чанышеву политзаключенной.
- В конце января Росфинмониторинг внёс Лилию Чанышеву – наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками – в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.
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