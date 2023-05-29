Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Арестованная Чанышева выступила с последним словом – ей грозит 12 лет

Российская оппозиционерка, бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, обвиняемая в деятельности экстремистского сообщества, выступила в суде с последним словом. Её речь опубликовала экс-депутат Юлия Галямина.

"Моё уголовное дело – политическое. Поэтому подсудимой я себя не чувствую. Политик – это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня – это всё равно, что учительнице признать вину в том, что она – учительница, а врачу, что она – врач", – сказала Чанышева.

Также она рассказала о репрессиях в Башкортостане при нынешнем губернаторе Радии Хабирове и в России в целом при президенте Владимире Путине. "Путин – это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин – это война! И это уже коснулось каждого!", – заявила Чанышева.

Оппозиционерка пообещала продолжить бороться с коррупцией и беззаконием в Башкортостане и обратилась к судье с просьбой поддержать её "как политика, как женщину" . "Дайте мне шанс стать мамой", – завершила свою речь Чанышева.

  • Чанышеву арестовали в ноябре 2017 года по "объединённому уголовному делу" в отношении российского политика Алексея Навального и его ближайших соратников. Её обвиняют в деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения, призывах к экстремизму и создании организации, которая нарушает права граждан. Обвинение просит для Чанышевой 12 лет лишения свободы. Приговор должны огласить 14 июня.
  • В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.
  • В декабре 2021 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Лилию Чанышеву политзаключенной.
  • В конце января Росфинмониторинг внёс Лилию Чанышеву – наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками – в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG