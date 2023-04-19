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Алексей Навальный выступил свидетелем по делу Лилии Чанышевой

Лилия Чанышева

Политик Алексей Навальный, находящийся в колонии строгого режима, выступил свидетелем по делу своей соратницы Лилии Чанышевой. Чанышеву обвиняют в организации экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. Экстремистским сообществом в России объявлен созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, а также штабы Навального.

Навальный выступал в суде из колонии по видеосвязи. Какие именно вопросы были заданы ему судьями и какие показания он дал, не сообщается. Чанышевой также удалось спросить Навального о его жизни в тюрьме и о провокациях против него, которые, как ранее сообщал Навальный, были устроены руководством колонии. Оппозиционер попросил её не беспокоиться.

Лилия Чанышева с 2017 года возглавляла штаб Навального в Уфе. Она проходит обвиняемой по "объединённому уголовному делу" в отношении Навального и его ближайших соратников, которое ведёт Главное следственное управление Следственного комитета России. По совокупности обвинений Чанышевой может грозить до 18 лет лишения свободы.

  • Лилия Чанышева была арестована 10 ноября 2021 года в Уфе. Перед этим у активистки и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски. Она находится в СИЗО. Своей вины Чанышева не признаёт.
  • В декабре 2021 года правозащитный центр "Мемориал" признал Лилию Чанышеву политзаключённой.

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