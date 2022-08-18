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Арестованная журналистка Елена Шукаева объявила голодовку

Елена Шукаева

Журналистка Елена Шукаева, арестованная в Екатеринбурге на 14 суток за посты со ссылкой на YouTube-канал оппозиционера Алексея Навального, объявила голодовку. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

"Это протест против произвола полиции, против извращения смыслов и потакания судьями любым фантазиям полиции", – передает ее слова "ОВД-Инфо".

Журналистка Елена Шукаева сотрудничает с Русской службой Радио Свобода и редакциями других независимых СМИ. 17 августа суд в Екатеринбурге признал ее виновной по административной статье о пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Поводом стали посты Шукаевой в социальной "ВКонтакте" со ссылкой на YouTube-канал оппозиционера Алексея Навального.

Журналистка была задержана полицейскими в здании суда, где рассматривались две ее апелляции на штрафы, назначенные по административной статье о дискредитации Вооруженных сил.

Арест Шукаевой осудил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.

"Криминализация правды российскими властями не заставит нас прекратить предоставлять нашей аудитории честные и сбалансированные новости, которые являются альтернативой кремлевской лжи и манипуляциям", – говорится в заявлении Флая.

Несколько журналистов, сотрудничающих в Русской службой Радио Свобода (в частности, Андрей Новашов и Светлана Прокопьева) в этом году уже подвергались судебным преследованиям по тем же статьям, по которым наказана Шукаева.

17 августа в Казани прошли обыски в домах и квартирах семи журналистов, сотрудничающих или сотрудничавших прежде с сайтами Татаро-Башкирской слежбы Радио Свобода Идель.Реалии и Радио.Азатлык.

  • Законы о дискредитации армии и о фейках были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. Суды признают дискредитацией антивоенные лозунги и сообщения о предполагаемых военных преступлениях в ходе войны с украиной, фейками — сами сообщения о том, что ведётся война (Москва называет её "спецоперацией").
  • Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы.

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