В Екатеринбурге полиция задержала журналистку Елену Шукаеву, сотрудничающую с Русской службой Радио Свобода и редакциями других независимых СМИ. В качестве нарушения ей вменяют административную статью о пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Об этом сообщает местный сайт JustMedia.

Шукаева была задержана в здании суда, где рассматривались две её апелляции на штрафы, назначенные по административной статье о дискредитации Вооруженных сил. Журналистка заявила, что её задержание связано с репостом фильма Алексея Навального "Он вам не Димон" в социальных сетях. Шукаевой грозит до 15 суток административного ареста.