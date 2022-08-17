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В Екатеринбурге полиция задержала журналистку Елену Шукаеву

Елена Шукаева

В Екатеринбурге полиция задержала журналистку Елену Шукаеву, сотрудничающую с Русской службой Радио Свобода и редакциями других независимых СМИ. В качестве нарушения ей вменяют административную статью о пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Об этом сообщает местный сайт JustMedia.

Шукаева была задержана в здании суда, где рассматривались две её апелляции на штрафы, назначенные по административной статье о дискредитации Вооруженных сил. Журналистка заявила, что её задержание связано с репостом фильма Алексея Навального "Он вам не Димон" в социальных сетях. Шукаевой грозит до 15 суток административного ареста.

  • Законы о дискредитации армии и о фейках были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. Суды признают дискредитацией антивоенные лозунги и сообщения о предполагаемых военных преступлениях в ходе войны с украиной, фейками — сами сообщения о том, что ведётся война (Москва называет её "спецоперацией").
  • Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы.

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