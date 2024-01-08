Арестованный рэпер Vacio сказал, что ему вручили повестку в военкомат

Рэпер Vacio (Николай Васильев), отбывающий уже второй административный арест после участия в так называемой голой вечеринке в московском клубе "Мутабор", сообщил члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что ему вручили повестку в военкомат на 9 января.

7 января Vacio посетил в спецприёмнике член ОНК Алексей Лобарев, - сообщает "МК". Рэпер рассказал Лобареву, что после того, как он отбыл 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве, его отвезли в военкомат в районе станции метро "Белорусская", где вручили повестку на 9 января, а затем отвезли в полицию, как сообщается, для профилактической беседы. Во время этой беседы, посвящённой событиям на "голой вечеринке", рэпер "обругал нецензурным словом" людей, сфотографировавших его в голом виде, после чего ему вменили в вину нецензурную брань и отвезли в суд. Лефортовский суд назначил ему 10 суток ареста - опять по обвинению в мелком хулиганстве.

Как отмечает "МК", в день, на который выписана повестка, артист будет находиться в спецприёмнике, при этом ранее, как утверждается, он был призван не годным для службы в армии по здоровью. Не уточняется, с какой целью Vacio вызвали в военкомат - официально призыва на срочную службу сейчас нет, осенний призыв, в ходе которого сообщалось о многочисленных облавах на потенциальных призывников, в том числе недавно получивших гражданство России уроженцев других стран.

Частная вечеринка в клубе "Мутабор", посвящённая открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Для гостей, среди которых были известные артисты и медийные персонажи, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.

Многие пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение. Провоенные блогеры обвиняли звёзд в разврате, особенно неуместном, по их мнению, во время российского вторжения в Украину.

В отношении организатора вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой была начата налоговая проверка. Кроме того, в суд поступил коллективный иск против неё от группы неназванных лиц с требованием взыскать один миллиард рублей морального ущерба. Банк "Тинькофф" прекратил рекламное сотрудничество с ней, а компания МТС убрала её из списка амбассадоров. Сообщалось о том, что Ивлеева уехала из России, но сама она это отрицала.

Как Ивлеева, так и многие гости мероприятия, включая Киркорова, Милявскую, Собчак и Диму Билана, опубликовали видео с извинениями за своё поведение. Выступления с участием некоторых присутствовавших на вечеринке артистов были вырезаны из ряда новогодних телепрограмм.

Филипп Киркоров в понедельник написал в соцсетях, что решил передать свой гонорар за участие в новогоднем выпуске шоу "Маска" на НТВ жителям Белгорода, которые пострадали при обстреле города 30 декабря.

Арестован из гостей вечеринки был только Vacio.

По ряду сообщений, преследование гостей вечеринки инициировали в администрации президента. Кремль это не подтверждал и не отрицал.