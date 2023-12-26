Против Насти Ивлеевой подан иск на миллиард рублей за вечеринку

В Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск против блогера Анастасии Ивлеевой, организовавшей в столичном клубе "Мутабор" "голую вечеринку" с участием звёзд шоу-бизнеса. Истцы, чьи имена и количество не называются, утверждают, что новости о вечеринке нанесли им моральный вред. Они требуют взыскать с Ивлеевой компенсацию общей суммой в один миллиард рублей.

Вечеринка, проходившая 20 декабря, была посвящена открытию выставки неопубликованных фотографий для журнала Playboy, сообщают российские СМИ. Для гостей рекомендовался дресс-код с минимумом одежды. Многие звёзды пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.

В частности, многие "патриотические" блогеры приравнивали участников вечеринки к предателям за разнузданное веселье в то время, когда российские солдаты гибнут в Украине, и требовали подвергнуть их максимально жёстким репрессиям.

Известные артисты и медийные персонажи, присутствовавшие в числе гостей, позже опубликовали свои извинения. Певец Филипп Киркоров 26 декабря заявил, что "заглянул на пять минут, понял, что зашёл не в ту дверь, и ушёл". Его коллега Дима Билан тоже обратился к поклонникам, сказав, что был прилично одет и пробыл на вечеринке недолго.

Некоторые звёзды высказались против такой скандальной реакции, отметив, что вечеринка была частной, а фото и видео с неё не предназначались для распространения. Журналистка и блогер Ксения Собчак в своём видеообращении назвала вечеринку "безвкусицей", но призвала не подвергать её участников травле и "не делать из героев фигни преступников". Актриса и певица Лолита Милявская заявила, что дресс-код был шуточным. Милявская также сказала, что получает требования отменить и запретить её выступления, в том числе и в новогодних концертах.

Сама организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, тоже объяснилась в своём телеграм-канале. По её словам, мероприятие было закрытым, ничего незаконного на нём не происходило, а открытый показ выставки состоялся на следующий день и полностью соответствовал всем законным требованиям. Она извинилась за то, что некоторые гости, возможно, "перегнули палку", и за то, что видео с закрытой вечеринки попало в сеть, что было неприемлемо. Выручку от продажи билетов на выставку во второй день её открытия она пообещала перечислить на благотворительность.

Российские каналы сообщили во вторник, что банк "Тинькофф" прекратил сотрудничество с Ивлеевой, а компания МТС убрала её из списка амбассадоров.

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