Владелец клуба "Мутабор" в Москве подарил РПЦ мощи Николая Чудотворца

Московский предприниматель Михаил Данилов — владелец клуба "Мутабор", где проходила вызвавшая публичный скандал в России "голая вечеринка" с участием поп-звёзд, — передал Русской православной Церкви частицу мощей Николая Чудотворца. Это происходит на фоне преследования участников вечеринки властями и активистами.

В комментарии телеграм-каналу Mash Данилов рассказал, что купил частицу мощей в Ватикане ещё осенью, чтобы передать её храму в центре Москвы, где служит его духовник. На видео, где Данилов передаёт реликвию священнику, показан сертификат её подлинности.

"У нас несколько клубов, в том числе "Мутабор", такой известный последними событиями. Но мы говорим, что мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем Церковь всячески", - заявил Данилов.

Частная вечеринка в клубе, посвящённая открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Для гостей, среди которых были известные артисты и медийные персонажи, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.

Многие пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение. Провоенные блогеры обвиняли звёзд в разврате, особенно неуместном, по их мнению, во время российского вторжения в Украину.

Против организатора вечеринки, блогера Анастасии Ивлеевой была начата налоговая проверка. Кроме того, в суд поступил коллективный иск против неё от группы неназванных лиц с требованием взыскать один миллиард рублей морального ущерба. Банк "Тинькофф" прекратил рекламное сотрудничество с ней, а компания МТС убрала её из списка амбассадоров. Ивлеева покинула Россию.

Как Ивлеева, так и многие гости мероприятия, включая Киркорова, Милявскую, Собчак и Диму Билана, опубликовали видео с извинениями за своё поведение. Выступления с участием некоторых присутствовавших на вечеринке артистов были вырезаны из ряда новогодних телепрограмм.

Ещё один гость мероприятия, рэпер Vacio (Николай Васильев) получил 15 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Сразу после освобождения его снова задержали и назначили ещё 10 суток ареста по той же статье.