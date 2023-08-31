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Арестованный Стрелков намерен выдвинуться на пост президента РФ

Игорь Стрелков в суде

Бывший "министр обороны" донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный в России по обвинению в призывах к экстремизму, заявил о намерении участвовать в выборах российского президента в 2024 году.

Своё решение Стрелков обосновал тем, что считает себя лучше нынешнего президента России Владимира Путина сразу в нескольких областях. По его словам, Путин слишком доверчив и добр, а также имеет "очень много друзей миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может ни в чём отказать" – в отличие от него, Стрелкова, самого.

Также Стрелков называет читает себя "более компетентным в военном деле", чем Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу. При этом он признаёт, что "не настолько спортивен и здоров", каким был Путин в его годы, поэтому "надоедать" избирателям двадцать с лишним лет не сможет чисто физически.

Стрелкова арестовали в конце июля 2023 года из-за постов с критикой российских властей, в которых следствие усмотрело призывы к экстремизму. В СИЗО Стрелков пробудет как минимум до конца сентября. По вменяемой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. По закону в случае обвинительного приговора Стрелков баллотироваться на пост президента России не сможет.

  • В ноябре 2022 года Стрелков был заочно приговорён судом в Гааге к пожизненному заключению за причастность к крушению пассажирского самолёта "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек. Стрелков не участвовал в судебном процессе и отрицает вину.
  • Стрелков получил известность в 2014 году, когда возглавляемый им отряд из десятков граждан России при поддержке сепаратистов захватил украинский город Славянск в Донецкой области. С боёв в Славянске фактически началась война в Донбассе. Сейчас Стрелков – один из активных сторонников войны России против Украины. При этом с её начала он резко критиковал российское военное командование за неудачи на фронте.

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