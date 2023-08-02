Следствие засекретило уголовное дело против Игоря Стрелкова

Следствие решило снабдить грифом "совершенно секретно" материалы по уголовному делу против бывшего командующего войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом изданию РБК сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

От дальнейших комментариев адвокат отказался, заявив, что они расценивались бы как разглашение государственной тайны. Стрелков находится в московском СИЗО "Лефортово", его обвиняют в призывах к экстремизму.

На последнем судебном заседании по делу Стрелкова 21 июля говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ. Ранее он отказался общаться в СИЗО с членами общественной наблюдательной комиссии, не объяснив причин отказа.