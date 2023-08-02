Следствие засекретило уголовное дело против Игоря Стрелкова

Следствие решило снабдить грифом "совершенно секретно" материалы по уголовному делу против бывшего командующего войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом изданию РБК сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов.
От дальнейших комментариев адвокат отказался, заявив, что они расценивались бы как разглашение государственной тайны. Стрелков находится в московском СИЗО "Лефортово", его обвиняют в призывах к экстремизму.
На последнем судебном заседании по делу Стрелкова 21 июля говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ. Ранее он отказался общаться в СИЗО с членами общественной наблюдательной комиссии, не объяснив причин отказа.
- Стрелков был задержан в своей московской квартире 21 июля. Суд арестовал его на два месяца. По предъявленному обвинению в призывах к экстремизму, поводом для которого стали несколько постов в его телеграм-канале, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
- Стрелков – полковник запаса ФСБ. В 2014 году возглавляемый им отряд из десятков граждан России при поддержке сепаратистов захватил украинский город Славянск в Донецкой области. С боёв в Славянске фактически началась война в Донбассе. Сейчас Стрелков – один из активных сторонников войны России против Украины. При этом с её начала он резко критиковал за неудачи на фронте российское военное командование, в частности - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
- Незадолго до ареста Стрелков в своём телеграм-канале, на который подписаны более 800 тысяч человек, резко критиковал президента России Владимира Путина – в частности, называл его "ничтожеством". Некоторые соратники Стрелкова считают, что именно это стало формальным поводом для уголовного преследования.
- В ноябре прошлого года Стрелков был заочно приговорён нидерландским судом в Гааге к пожизненному заключению за причастность к крушению пассажирского самолёта "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек. Он не участвовал в судебном процессе и отрицает вину.
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