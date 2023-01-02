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Арестованы российские активы компании Linde на 35 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд руб. Как сообщает РБК, с иском в суд обратился один из операторов строительства комплекса по переработке газа в Ленинградской области - компания "РусХимАльянс", которая обвинила Linde в том, что та не выполнила своих обязательств по строительству.
Далее "РусХимАльянс" намерен добиваться урегулирования спора в международном арбитражном центре в Гонконге.

Linde - глобальная химическая компания, основанная в Германии. Это крупнейшая в мире компания по операциям с промышленными газами. Её клиенты - нефтеперерабатывающие компании, сталелитейная, аэрокосмическая и пищевая индустрия, и многие другие отрасли промышленности, которым Linde поставляет кислород, водород, гелий, аргон и ацетилен. Компания также производит газы для использования в медицине и занимается инженерией и строительством промышленных объектов.

"РусХимАльянс" - совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи", - заявил, что Linde не выполнила обязательств по договору о совместном строительстве газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Усть-Луга - город-порт в Ленинградской области. Там "РусХимАльянс" планировал построить крупный завод по производству сжиженного газа для его сбыта в страны Евросоюза, а также в Индию и Латинскую Америку. Проектная мощность завода - 45 млрд кубометров этансодержащего газа, поставщиком которого должен был стать "Газпром". Сроки запуска завода многократно переносились.

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