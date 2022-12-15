Канада восстанавливает санкции в отношении турбин "Северного потока"

Канада отзывает разрешение, которое выводит турбины для газопровода "Северный поток" из-под санкций, принятых в отношении России в ответ на её военное вторжение в Украину.

В совместном заявлении министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона говорится, что Канада признает, что обстоятельства изменились, а разрешение на освобождение от санкций больше не служит своей цели.

В документе подчёркивается, что решение было принято после тесных консультаций с Украиной, Германией и другими европейскими союзниками. Во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора.

В июле "Северный поток" был полностью остановлен на 10 дней в связи с плановым ремонтом. Тогда же "Газпром" сократил поставки газа до 20 процентов мощности. Причиной был назван плановый ремонт второй турбины Siemens на российской компрессорной станции "Портовая". Ещё одна турбина, ранее использовавшаяся для прокачки по "Северному потоку", к тому моменту застряла в Канаде из-за санкций в отношении России после вторжения в Украину.

17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину. Однако российская государственная компания отказалась её принять, сославшись на технические проблемы.

В конце августа российский концерн приостановил поставки сырья по "Северному потоку" на три дня, однако по истечении этого срока не возобновил прокачку, объяснив это утечкой масла. В Евросоюзе посчитали эту причину надуманной.

Обе трубы "Северного потока-1" и одна из труб "Северного потока – 2" оказались выведены из строя в конце сентября. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы ФРГ предполагают, что это была диверсия. Следователи из Швеции по итогам осмотра мест утечек на газопроводах подтвердили, что причиной стали взрывы.