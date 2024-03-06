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Армения направила письмо о выводе пограничников РФ из аэропорта

Аэропорт Звартноц, Ереван
Аэропорт Звартноц, Ереван

Армения направила России официальное письмо о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта. Об этом сообщил секретарь Совбеза Армении, передает Armenpress. По словам Армена Григоряна, позиция властей заключается в том, что службу в аэропорту Звартноц должны нести армянские погранвойска.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России неизвестно о каких-либо принятых решениях касательно вывода российских пограничников из аэропорта Еревана.

"По официальным каналам никто до нас эти решения не доводил", — приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Ранее о необходимости вывести погранвойска ФСБ России из Звартноца говорил спикер армянского парламента Ален Симонян. В ответ МИД России назвал слова Симоняна примером недружественного поведения. Заявление спикера парламента прозвучало на фоне объявленной Ереваном заморозке членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

  • Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.
  • Москва и Ереван заключили договор о статусе российских погранвойск в Армении в сентябре 1993 года. По договору Ереван уполномочила Россию контролировать границу Армении с Турцией и Ираном. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивают правительства обеих стран.

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