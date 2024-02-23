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Армения заморозила участие в пророссийском военном блоке ОДКБ

Никол Пашинян, февраль 2021 года
Никол Пашинян, февраль 2021 года

Армения заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором ведущей силой является Россия. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24.

Среди прочего Пашинян сказал, что несколько месяцев назад Москва "открыто призвала армянское население свергнуть власть". Он добавил, что "пропаганда из Москвы против него не прекращается".

Также Пашинян выразил обеспокоенность задержанием в декабре 2023 года российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, сбежавшего от войны в Армению. Правозащитники говорили, что Сетракова задержали российские полицейские, что незаконно. Тогда власти Армении это не комментировали, но теперь Пашинян назвал это похищением.

"Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории", – сказал Пашинян и предупредил о "последствиях", "если требования Еревана останутся без ответа".

Кроме того, Пашинян заявил, что Баку считает Армению "Западным Азербайджаном" и планирует захват новых армянских территорий.

Ранее Пашинян подвергал Москву жёсткой критике за бездействие во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, что, по его мнению, показало неэффективность блока ОДКБ. При этом, по словам Пашиняна France 24, вопрос о закрытии российской военной базы в Армении "не стоит на повестке дня".

В секретариате ОДКБ отметили, что Ереван не подавал заявления о приостановке членства и, по всей видимости, речь идёт о неучастии Армении в мероприятиях ОДКБ.

В ноябре 2023 года Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске. Тогда он говорил, что Армения собирается "диверсифицировать отношения" в области безопасности, потому что "нынешние партнёры" Еревана не могут поставлять ему оружие и боеприпасы.

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