Великобритания расширила санкции. В список включён "Арктик СПГ-2"

Великобритания расширила санкции в отношении Москвы. Под ограничения попали десятки российских компаний и физических лиц. В санкционном списке также две белорусские компании и компании из Китая, Турции и ОАЭ, которые, как утверждается, способствовали обходу санкций.

Правительство Великобритании уточняет, что в список вошли производители боеприпасов и электроники, а также торговцы алмазами и нефтью.

Одна из крупнейших компаний, включённых в обновлённый список – проект компании "Новатэк" по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2". Санкции введены и против ее генерального директора Олега Карпушина.

В ограничительный список также попал новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев.

В список включены и другие топ-менеджеры АЛРОСА и "Новатэк".

Кроме того, санкции введены против Пермского порохового завода, Каменск-Уральского металлургического завода, компании "Гидромаш", "Балтийской промышленной компании", Самарского металлургического завода, Челябинского кузнечно-прессового завода и так называемой ЧВК "Редут".

Санкции приурочены ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Ожидается, что свои расширенные санкционные списки в ближайшие дни опубликуют США и Евросоюз.

Вместе с тем страны Запада обвиняют Россию в обходе санкций через третьи страны, например Турцию, государства Центральной Азии и другие.

В частности, на днях СМИ сообщали, что одним из крупнейших "хабов" по обходу санкций для Москвы стала Армения. По официальным данным, экспорт товаров из Армении в Россию вырос на 85%, из которых 80% составляет реэкспорт. Финансисты обращают внимание, что в общей сложности экспорт Армении в Россию вырос на 430% по сравнению с довоенным периодом из-за вероятного реэкспорта европейских и китайских товаров.

Журналисты-расследователи также сообщали, что Россия до сих пор приобретает оружие из Италии через фирму-посредника в Турции. А агентство Bloomberg выяснило, что в прошлом году Москва смогла импортировать американские чипы через Китай, Турцию и Арабские Эмираты.

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