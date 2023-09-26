Армения заявила о 125 погибших при взрыве на АЗС в Нагорном Карабахе

Как минимум 125 человек погибли в результате произошедшего в понедельник, 25 сентября, взрыва в Нагорном Карабахе, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Ещё 67 пострадавших находятся в Национальном ожоговом центре в Ереване, состояние большинства из них оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.

Накануне вечером на автомобильной заправочной станции возле города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди), на которой, предположительно, раздавали бензин беженцам, пытающимся уехать в Армению, произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, взорвался бензовоз с топливом. Что стало причиной детонации, пока неизвестно.

19 сентября Азербайджан начал военную операцию по восстановлению суверенитета на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в которой проживают десятки тысяч этнических армян. 20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

В течение последних нескольких дней представители азербайджанских властей и представители армянского населения провели две встречи, на которых, среди прочего, обсуждались вопросы защиты прав жителей, решивших остаться в Карабахе. О конкретных шагах пока не сообщалось.

По последним данным, из самопровозглашённого Нагорного Карабаха в Армению перебрались уже 19 тысяч жителей, не желающих находится под юрисдикцией Баку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова принять 40 тысяч жителей Карабаха. Одновременно с этим он обвинил азербайджанские власти в "этнических чистках".

Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, на которой периодически вспыхивали вооружённые конфликты. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.

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