Делегация Конгресса США посетила Армению на границе с Азербайджаном

Делегация Конгресса США, возглавляемая сенатором-демократом Джерри Питерсом, посетила приграничную с самопровозглашённым Нагорным Карабахом Сюникскую область Армении. Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода.

Питерса уже встретился с местными чиновниками и обсудил вопросы безопасности и гуманитарные проблемы. По словам сенатора, местные жители боятся за свою судьбу, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы на территорию Карабаха могли попасть международные наблюдатели.

Визит делегации продлится до 25 сентября. Представители Вашингтона проведут встречи с руководством Армении – премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, замминистра иностранных дел Паруйром Ованнисяном и другими.

На встречах будут обсуждаться армяно-американские отношения и влияние боевых действий Азербайджана на армянское население Карабаха.

В свою очередь иностранные военные атташе из Китая, Ирана, России, Казахстана и других стран посетили Шушинский район Азербайджана. Там им показали военную технику и оружие, сложенное проармянскими формированиями после проведения в регионе азербайджанской военной операции.

19 сентября Азербайджан начал военную операцию на территории самопровозглашённого Нагорного Карабаха, обвинив проармянские силы в терактах после подрыва двух азербайджанских машин и систематических обстрелах азербайджанских позиций.

20 сентября руководство непризнанного региона капитулировали на условиях Баку. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

Госдепартамент США раскритиковал действия Азербайджана. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, действия Баку противоречат усилиям по достижению мира в регионе. Блинкен выразил обеспокойнность по поводу гуманитарного положения в Карабахе.

Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.

По итогам 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий непризнанного Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе по соглашению сторон конфликта были размещены российские миротворческие силы.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписан. Переговоры при посредничестве США, Евросоюза и России результатов пока не принесли.

Больше новостей Радио Свобода: