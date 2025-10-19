Армия Израиля нанесла удары по Рафаху на юге Газы после атаки ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Рафах на юге сектора Газа. Согласно сообщению военных, группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, обстреляла израильских солдат, которые в соответствии с условиями соглашения уничтожали террористическую инфраструктуру в районе Рафаха.

ЦАХАЛ начал наносить авиаудары и открыл ответный артиллерийский огонь, Уничтожены несколько опорных пунктов и военных сооружений, где была зафиксирована террористическая активность.

Никто из военнослужащих не пострадал.

ХАМАС утверждает, что остаётся приверженным соглашению о прекращении огня и что целью нападения был не израильский патруль, а лидер местного ополчения, выступающего против группировки.

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху "возобновить войну в полном объёме", заявив, что ХАМАС нарушает договорённости.

Соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа было подписано 13 октября. Израиль прекратил обстрелы. ХАМАС освободил всех живых заложников в обмен на палестинских заключённых, содержавшихся в тюрьмах Израиля, и начал передачу тел погибших заложников.

Госдепартамент США 18 октября сообщил о готовящихся атаках ХАМАС на жителей Газы и предупредил, что это станет "серьёзным нарушением соглашения".