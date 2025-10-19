Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Армия Израиля нанесла удары по Рафаху на юге Газы после атаки ХАМАС

Сектор Газа, 18 октября 2025 года
Сектор Газа, 18 октября 2025 года

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Рафах на юге сектора Газа. Согласно сообщению военных, группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, обстреляла израильских солдат, которые в соответствии с условиями соглашения уничтожали террористическую инфраструктуру в районе Рафаха.

ЦАХАЛ начал наносить авиаудары и открыл ответный артиллерийский огонь, Уничтожены несколько опорных пунктов и военных сооружений, где была зафиксирована террористическая активность.

Никто из военнослужащих не пострадал.

ХАМАС утверждает, что остаётся приверженным соглашению о прекращении огня и что целью нападения был не израильский патруль, а лидер местного ополчения, выступающего против группировки.

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху "возобновить войну в полном объёме", заявив, что ХАМАС нарушает договорённости.

Соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа было подписано 13 октября. Израиль прекратил обстрелы. ХАМАС освободил всех живых заложников в обмен на палестинских заключённых, содержавшихся в тюрьмах Израиля, и начал передачу тел погибших заложников.

Госдепартамент США 18 октября сообщил о готовящихся атаках ХАМАС на жителей Газы и предупредил, что это станет "серьёзным нарушением соглашения".

Юристы о "скрытой мобилизации"
Embed
Юристы о "скрытой мобилизации"

No media source currently available

0:00 0:19:43 0:00

Юристы о "скрытой мобилизации"

Призыв резервистов в мирное время


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG